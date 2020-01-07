國文甲你農作夥！　郭國文壓軸競選影帶公布

▲台南市第二選區候選人郭國文，公布最後催票的影帶，主要訴求以農家子弟的經歷，從基層農家的角度來解決農民的需求。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

選戰進入倒數4天，台南市第二選區候選人郭國文，於車隊拜票行程中，特別再公布最後催票的影帶，主要訴求以農家子弟的經歷，後來投入也以農業為主的台南市第二選區，因此補選與就職以來有種回顧個人生命史，從基層農家的角度來解決農民的需求。

郭國文盼影片能讓大家更認識郭國文，而不是從政治抹黑的言論中來誤解他。發布記者會中，也有選區內的蔡蘇秋金、陳秋宏、林志展議員，以及競總發言人李宗翰議員一同相挺，同時還有郭爸爸郭明治老先生現身。

影片當中，郭國文回想兒時就發現市場價跟爸爸被收購的價錢落差很大，覺得很不公平，知道農產生產與銷售之間存在著問題。後來就學後，也已此撰寫過農業產銷制度的學術報告。到現在，面對選區內的農業問題，甚至也包含漁業、畜牧業等，就回想起兒時的那段記憶，因此就會有想解決家中的問題的衝動，來解決大家的問題。而現在面對的，更是氣候劇烈變遷的環境，農產不是大出就是農損，因此更需要反應民意與協調政府部門的協助。特別是，跟也是農家出身的農委會陳吉仲主委，有許多的互動，為的就是妥善解決農民的問題。

影片當中，郭國文也提出那的農業發展三箭概念，包含拓展外銷市場開發、內銷市場多元化、以及農產加工聯盟建立等，更可以穩定農產的銷路。同時也提出農民退休制度的推動，希望更能解決農民家庭的需求。影片中，有許多郭國文父親郭明治先生的身影，片尾更有他對於兒子擔任立委必須幫助農民的殷切期盼。

蔡蘇秋金議員說郭國文在海線確實幫助了許多的農漁民，包含秋行軍蟲災情、最近的紅蘿蔔問題等，都積極協調農業單位來處理。林志展議員則肯定郭國文從過去議員同事以來的能力。陳秋宏議員也以農家子弟感同身受的角度，認為郭國文也一定最了解農民的需求，李宗翰議員則特別肯定郭國文推動農產外銷的成績。

郭國文說，選舉到了，會聽到很多負面攻擊的消息或是資訊，有的是影片、有的是對手陣營的造勢場合中的抹黑不實言論，真的要一一澄清很困難。因此，用此影片，用個人生命當中最原始情感的陳述，來向選民說明他是個怎樣的一個人。

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