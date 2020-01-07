國慶主持熊海靈嗨喊「總統好」3個月過去　廠商遭扣罰8千元！



▲熊海靈在去年國慶升旗典禮上大喊「總統好」，承包廠商遭扣罰8千。（圖／資料照）

記者洪靖宜／高雄報導

去年10月高雄市府為慶祝雙十國慶，盛大在高雄展覽館舉辦國慶升旗典禮，但現場主持人熊海靈帶頭喊「總統好」，讓典禮瞬間變造勢會，民進黨高雄市議員李雅慧就曾在議會質詢過，觀光局長邱俊龍也表示不妥會開罰。如今結果出爐，李雅慧PO出觀光局的懲處公文，指國慶升旗活動主持人，因個人脫稿演出引起爭議，按契約合計共扣罰廠商8千元。

▲熊海靈在去年國慶升旗典禮上大喊「總統好」。（圖／資料照）

去年在高雄國慶升旗典禮時，主持人熊海靈在活動中公開向韓國瑜喊「總統好」，讓整場典禮瞬間彷彿變成造勢大會。民進黨市議員李雅慧就曾在交通部門質詢時問過市府態度，當時觀光局長也曾表示會開罰，如今結果出爐，她在臉書PO出懲處公文，她說「高喊『總統好』市府(只)(竟)扣罰8000元」

▲李雅慧質疑高喊「總統好」市府竟只扣罰8千元 。（圖／翻攝主婦政治力李雅慧）

懲處說明指出，國慶升旗活動主持人，因個人脫稿演出引起爭議，按契約經費表第45項「加值回饋－升旗典禮－主持人」費用計2萬元，減價20%計4千元，另處以減價金額1倍違約金4千元，共扣罰廠商8千元。

李雅慧說「觀光局秉持行政中立對廠商開罰，這點要給予肯定，至於最終扣罰金額符不符合比例原則？足不足以嚇阻類似的事情再次發生？因為無前例可循，最終也只能讓市民評論，相信市民朋友心中自有一把尺！」

「時間對我們來說完全沒用！」

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