　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

補助青年「百萬獎金」被爆沒定案就宣布　高市青年局：2月初公告

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲市府青年局推出高雄創世代活動，但獎金補助未定，就舉辦競賽引發爭議。（圖／市議員林智鴻提供）

▲市府青年局推出高雄創世代活動，但補助未定就舉辦競賽引發爭議。（圖／市議員林智鴻提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市府青年局又再爆爭議！青年局為鼓勵青年創業，舉辦高雄創世代活動，喊出百萬獎金和補助，但民進黨高雄市議員林智鴻卻接獲參賽者反映，活動雖號稱有百萬獎金，但主辦方竟以贊助問題，至今遲遲無法公布獎金發放辦法，在各項獎勵未確認的情況下，就大張旗鼓舉辦比賽，根本是在欺騙青年創業者；青年局回應，「目前活動總獎金確定有百萬，但仍有其他企業願意贊助，故詳細金額需與各企業確認後於2月初公告。」

▲市府青年局推出高雄創世代活動，但獎金補助未定，就舉辦競賽引發爭議。（圖／市議員林智鴻提供）

▲市府青年局推出高雄創世代活動，喊出有百萬加碼補助。（圖／市議員林智鴻提供）

為了鼓勵青年創業，高雄市青年局近日舉辦高雄創世代活動，活動標榜有百萬獎金和補助，但民進黨高雄市議員林智鴻卻接到參賽者反映，青年局已經開始大張旗鼓的徵件，但面對獎金發放辦法卻遲遲無法公布。林智鴻甚至提供了一張私訊截圖，有當事人在詢問青年局相關補助辦法是否尚未訂立完成，後的答覆竟是「創世代目前獎金因贊助的關係，還在與創投和廠商溝通中」，最後表示目前青年創業補助的確還未訂完成；林智鴻痛批，「根本就是在欺騙青年創業者」。

▲▼韓國瑜青年局媒體聯訪。（圖／記者洪正達攝）

▲青年局去年10月才剛成立，當時韓國瑜還親自參加啟用典禮。（圖／記者洪正達攝）

高市青年局回應，109年度已編列2500萬青年創業補助，該預算已通過議會審核，因進行法定作業程序，待程序完成後，預計將於2月19日活動前公告，如於活動中獲獎的新創企業符合資格便可加碼申請，並不影響創世代整體活動運行。

青年局林鼎超局長表示，南部以往很少有這樣大型的新創活動，青年局便是希望透過「高雄創世代」這樣的Demo & Pitch，匯聚優秀的新創案源，吸引外縣市的創投、天使投資人與加速器等等，替大家找更多的資源挹注高雄，達到投資媒合的真正效益；也強調「目前活動總獎金確定有百萬，但仍有其他企業願意贊助，故詳細金額需與各企業確認後於2月初公告。此次為高雄市政府青年局首次舉辦大型路演活動，盼各界能夠多給予鼓勵與支持，讓更多新創願意嶄露頭角。」

ET快訊
台大準研究生誘82少女拍裸照　最小8歲...120G依「評語
10大正妹立委候選人出爐！黃瀞瑩只排第二…蔡阿嘎曝關鍵落差
商務艙乘客「全程腳踩螢幕」！女星被拍照公審道歉了
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜出征基隆！回應謝長廷「讓我拚外交」　13字狠酸：他何時變純潔了？

郭柯選前之夜同台？蔡壁如：有安排讓他們兩位老闆通個電話

站台楊瓊瓔造勢晚會！　資深藝人鳥來嬤、連明月「失控噴一連串髒話」

民進黨嘉義縣市大造勢　蔡英文：一國兩制不可能

「靠腎上腺素過活的辣個男人」　宋鎮邁深夜發「室友文」挺宋楚瑜

朱立倫為羅明才站台：雖然你是「新北金城武」，我還是要來幫忙一下

10大美女立委民眾黨佔3名　蔡壁如：本黨高顏值比例高

空軍否認「查洩密」　失事黑鷹黑盒子將送美國完整解讀

為沈一鳴討公道！陳水扁點名馬英九、邱毅要「下跪道歉」

影／蔡英文車隊嘉義出發　民眾「揮蔥」、舉「保豬護國」標語力挺

蔡依林大膽掀裙「想看胯下嗎？」　阿信整場害羞尬笑：我整個ㄎㄧㄤ掉！

血色天空！澳洲野火肆虐4個月　4.8億動物死亡500萬公頃成焦土

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

他欠2億高利貸慘遭毒打「滿臉血」 媽見兒超心疼...結局讓她傻眼爆哭

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

B2把婚禮當節目做　自曝老婆「懷孕６個月」

B2婚禮超大牌製作人都到了！　黃子佼同一地方辦：我就是來考察的

蔡依林踩到舞者的汗滑倒　「秒變一字馬」hold住全場

阿信「臉紅ㄎㄧㄤ掉」　Jolin慶功宴聳肩：我不知道欸

「大薯、麥克雞塊、勁辣香雞翅」　麥當勞買一送一！連續16天吃起來

韓國瑜出征基隆！回應謝長廷「讓我拚外交」　13字狠酸：他何時變純潔了？

郭柯選前之夜同台？蔡壁如：有安排讓他們兩位老闆通個電話

站台楊瓊瓔造勢晚會！　資深藝人鳥來嬤、連明月「失控噴一連串髒話」

民進黨嘉義縣市大造勢　蔡英文：一國兩制不可能

「靠腎上腺素過活的辣個男人」　宋鎮邁深夜發「室友文」挺宋楚瑜

朱立倫為羅明才站台：雖然你是「新北金城武」，我還是要來幫忙一下

10大美女立委民眾黨佔3名　蔡壁如：本黨高顏值比例高

空軍否認「查洩密」　失事黑鷹黑盒子將送美國完整解讀

為沈一鳴討公道！陳水扁點名馬英九、邱毅要「下跪道歉」

影／蔡英文車隊嘉義出發　民眾「揮蔥」、舉「保豬護國」標語力挺

膝關節／花了20年成就自信灑脫　有一種態度就叫「蔡依林」

經典動畫2020年再開　《暮蟬悲鳴時》萌妹持刀回歸

韓國瑜出征基隆！回應謝長廷「讓我拚外交」　13字狠酸：他何時變純潔了？

郭柯選前之夜同台？蔡壁如：有安排讓他們兩位老闆通個電話

站台楊瓊瓔造勢晚會！　資深藝人鳥來嬤、連明月「失控噴一連串髒話」

沒考照！屁孩「北宜狂飆」過彎跨對向撞飛2騎士　倖存者嚇壞：還在抖

比整型更狂！20歲鄉下少女住進東京豪宅　50天後外貌變化超驚人

超商生鮮添新兵！統一超攜手安永搶攻春節低溫備餐三大商機

國民一年400萬美元簽下泰晤士　與坎崔克成一壘左右護法

過年親戚回來「做外送不怕被說丟臉撿角嗎」　網：聽到6位數薪水就閉嘴

政治熱門新聞

追黑鷹空難真相　5生還者關鍵口述曝光

散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票

韓陣營抓到反串韓粉！黃光芹開嗆

韓國瑜曝「民進黨貪污證據已有人證」　主持人傻眼

藍綠嘉義造勢　相隔5km現場照比一比

沈一鳴非作戰身亡恐難入祀忠烈祠

還原黑鷹墜機內幕　「飛高一點就好了」

「韓選情升溫3大亮點」　港媒：他逐漸擺脫庶民形象

影／韓國瑜公布1450反串韓粉證據

「韓國瑜只會罵我」台下怒吼　蔡英文：很多人害怕台灣交給這樣的人

柯志恩嗆苦苓：外遇有什麼資格罵人？

中邪說是被截話　韓：我憂慮台灣

影／鍾明軒拍片幫蔡英文催票

一等三角點成空中暗礁　釀黑鷹空難

更多熱門

相關新聞

昨討預算今請辭　民進黨團狂轟王淺秋

昨討預算今請辭　民進黨團狂轟王淺秋

高雄市新聞局6日上午宣布，局長王淺秋正式請辭，並接任韓國瑜競選辦公室總發言人。對此，高雄市議會民進黨團也做出回應，抨擊市府團隊都在落跑；陳致中甚至諷刺，議會5日才剛審完新聞局預算，沒想到，不到24小時王淺秋就變成落跑局長，直呼是「有史以來最貴補習費騙到手，補習班主任連夜落跑變成私人家教。」

韓國瑜「他奶奶的、拎北等你」 警局長：口頭禪

韓國瑜「他奶奶的、拎北等你」 警局長：口頭禪

高雄明年舉債64.2億　綠轟：韓說大話破功

高雄明年舉債64.2億　綠轟：韓說大話破功

韓國瑜座車被裝追蹤器？綠議員火速報警

韓國瑜座車被裝追蹤器？綠議員火速報警

韓國瑜陷麻將案　潘恒旭辦麻將賽

韓國瑜陷麻將案　潘恒旭辦麻將賽

關鍵字：

高雄市青年局林智鴻

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 波特王 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

35年來第一次！蔡依林開唱「蘿莉塔台下爆哭」

追黑鷹空難真相　5生還者關鍵口述曝光

蔡依林開唱　網看「林志穎老婆」傻眼

散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票

警抓不到殺人魔　竟因鄉親太熱心害的

特／幸好來得及向蔡依林說對不起

玄彬、孫藝真爆：劇終後宣佈結婚

違停塞馬路　他檢舉重現日本街景

影／蔡依林開腿自摸「把阿信撩到ㄎㄧㄤ」

韓陣營抓到反串韓粉！黃光芹開嗆

韓國瑜曝「民進黨貪污證據已有人證」　主持人傻眼

10男女夜衝武嶺放煙火！警方找到人了

子瑜暴瘦！一舉手「肋骨根根現形」

要起風大降溫了！　兩波冷空氣接力「最凍11度時間」曝

藍綠嘉義造勢　相隔5km現場照比一比

更多

最夯影音

更多
蔡依林大膽掀裙「想看胯下嗎？」　阿信整場害羞尬笑：我整個ㄎㄧㄤ掉！

蔡依林大膽掀裙「想看胯下嗎？」　阿信整場害羞尬笑：我整個ㄎㄧㄤ掉！
血色天空！澳洲野火肆虐4個月　4.8億動物死亡500萬公頃成焦土

血色天空！澳洲野火肆虐4個月　4.8億動物死亡500萬公頃成焦土

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

他欠2億高利貸慘遭毒打「滿臉血」 媽見兒超心疼...結局讓她傻眼爆哭

他欠2億高利貸慘遭毒打「滿臉血」 媽見兒超心疼...結局讓她傻眼爆哭

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面