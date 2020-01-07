補助青年「百萬獎金」被爆沒定案就宣布　高市青年局：2月初公告

▲市府青年局推出高雄創世代活動，但補助未定就舉辦競賽引發爭議。（圖／市議員林智鴻提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市府青年局又再爆爭議！青年局為鼓勵青年創業，舉辦高雄創世代活動，喊出百萬獎金和補助，但民進黨高雄市議員林智鴻卻接獲參賽者反映，活動雖號稱有百萬獎金，但主辦方竟以贊助問題，至今遲遲無法公布獎金發放辦法，在各項獎勵未確認的情況下，就大張旗鼓舉辦比賽，根本是在欺騙青年創業者；青年局回應，「目前活動總獎金確定有百萬，但仍有其他企業願意贊助，故詳細金額需與各企業確認後於2月初公告。」

▲市府青年局推出高雄創世代活動，喊出有百萬加碼補助。（圖／市議員林智鴻提供）

為了鼓勵青年創業，高雄市青年局近日舉辦高雄創世代活動，活動標榜有百萬獎金和補助，但民進黨高雄市議員林智鴻卻接到參賽者反映，青年局已經開始大張旗鼓的徵件，但面對獎金發放辦法卻遲遲無法公布。林智鴻甚至提供了一張私訊截圖，有當事人在詢問青年局相關補助辦法是否尚未訂立完成，後的答覆竟是「創世代目前獎金因贊助的關係，還在與創投和廠商溝通中」，最後表示目前青年創業補助的確還未訂完成；林智鴻痛批，「根本就是在欺騙青年創業者」。

▲青年局去年10月才剛成立，當時韓國瑜還親自參加啟用典禮。（圖／記者洪正達攝）

高市青年局回應，109年度已編列2500萬青年創業補助，該預算已通過議會審核，因進行法定作業程序，待程序完成後，預計將於2月19日活動前公告，如於活動中獲獎的新創企業符合資格便可加碼申請，並不影響創世代整體活動運行。

青年局林鼎超局長表示，南部以往很少有這樣大型的新創活動，青年局便是希望透過「高雄創世代」這樣的Demo & Pitch，匯聚優秀的新創案源，吸引外縣市的創投、天使投資人與加速器等等，替大家找更多的資源挹注高雄，達到投資媒合的真正效益；也強調「目前活動總獎金確定有百萬，但仍有其他企業願意贊助，故詳細金額需與各企業確認後於2月初公告。此次為高雄市政府青年局首次舉辦大型路演活動，盼各界能夠多給予鼓勵與支持，讓更多新創願意嶄露頭角。」