三星在CES 2020宣布將推出智慧音箱Galaxy Home Mini　目標成為連接AI硬體的樞紐

▲Galaxy Home Mini。（圖／三星提供）

記者謝仁傑／綜合報導

據 彭博社 報導，Galaxy Home Mini終於曝光，三星的CEO兼消費電子部門負責人金玄石，在2020年國際消費電子展（CES 2020）宣布，由人工智慧助理Bixby驅動的小型智慧型音箱，預計在今年初推出。

金玄石期望智慧型音箱和移動機器人都將成為消費電子市場中的主要產品，並針對寵物、兒童和老人護理提供各種服務。

自2018年8月三星首次展示由Bixby驅動的Galaxy Home智慧型音箱以來，新型智慧型音箱的推出一再地延遲，最近一次傳出消息是在2019年第三季末。三星還透過Beta測試悄悄公佈了新品Galaxy Home Mini。

去年8月，三星就曾透露，它們正在更加完善準備發佈的Galaxy Home；確實，三星顯然即將發佈至少一款的Galaxy Home產品。Galaxy Home Mini搭載三星的Bixby，透過三星的智慧家庭整合平台SmartThings，控制物聯網設備，並使用旗下AKG耳機品牌的音質技術。

據彭博社報導，三星對Galaxy Home Mini的目標不在於模仿Siri或Alexa等對話助理，而是專注於創造在執行語音命令功能上的助手。金玄石說，這對三星來說是有利的，與過去幾年來一直徘徊在用戶的個人訊息以改善其服務的互聯網對手相比，實現用戶雲端共享數據以提供其他服務，會是一種更容易掌握消費者數據的方法。

▲三星CEO金玄石。（圖／三星提供）

三星的家庭物聯網負責人談到2030年智慧型家居時表示：「我希望最終人類與技術之間沒有互動。設備將根據從內部收集的數據預測到人們的需求，並提供服務。」，例如，安排洗碗機啟動時間，或者確保用戶回家前，洗衣機已完成工作。

三星希望，智慧家庭技術發展將會朝著無接觸和無語音的方向前進。

隨著智慧型手機和電腦的銷售停滯不前，AI語音的功能已成為科技行業中最大的機會之一，而家庭是每天都會與消費者接觸的地方。國外調查機構Forrester預計，2018到2023年的智慧型家居設備市場，每年平均將增長26％。

三星尚未公佈新一代Galaxy Home的實際發佈日期，目前它們仍聚焦在更便宜、更小巧的Galaxy Home Mini上，將它視為連接現在和未來所有AI硬體的樞紐。

另外，金玄石表示，三星的最新動向是在為推出AR眼鏡做準備，目前正在努力降低穿戴產生的頭暈，也是使眼鏡盡可能縮小的關鍵。



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