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Galaxy Note 20+渲染圖曝光　搭載7吋螢幕、4500mAh電池容量

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▲Galaxy Note 20渲染圖。（圖／翻攝自phonearena）

▲Galaxy Note 20渲染圖。（圖／翻攝自phonearena）

記者陳心怡／外電報導

知名爆料人士Onleaks和Pigtou日前曝光了三星Galaxy Note 20+的渲染圖。這款新機將採用6.9吋雙曲面OLED螢幕，機身尺寸為165mm×77.2mm×7.6mm，底部S Pen手寫筆移至機身左側位置。

和Galaxy S20 Ultra一樣，Galaxy Note 20+採用了潛望式長焦鏡頭，鏡頭模組凸起，厚度達到了10.7mm，但關於鏡頭的規格暫時還尚未確定，之前有爆料稱三星Galaxy Note 20+主鏡頭為一億像素。

先前有爆料稱三星Galaxy Note 20將不會保留Galaxy S20 Ultra的100倍變焦功能，將採用2K螢幕並保留SPen。同時三星Galaxy Note 20將使用高通新一代超聲波指紋辨識技術，預估感測面積是S10系列的17倍，還能同時讀取兩個指紋。另外，三星Galaxy Note 20+將配備4500mAh電池，Note 20則將使用4000mAh電池。

由於疫情受控制狀況仍不明朗，三星新款Galaxy Note 20系列手機或將在8月份以線上的形式發布。

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