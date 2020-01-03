天龍菜鳥收兵單！一看「頭份斗煥坪」超問號　網喊爽...老鳥卻苦笑：有陰謀

▲斗煥坪營區大門。（圖／翻攝Google Map）

記者周亭瑋／綜合報導

在過去，「新訓」被視為最難熬的一段日子，而老鳥們也總有道不完的血淚史。一名住台北的男網友昨天收到兵單，不禁好奇「頭份斗煥坪是什麼樣的地方？」問題拋出後，引來熱烈回響，不少老鳥也現身經驗談。

男網友2日在PTT發文提到，今天收到一張單子跟貼紙，上面點出集合日期、地點，「1月13日早上9點半台北車站」，然後下面寫著頭份斗煥坪。

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身為天龍人的他從來沒聽過這個地方，於是詢問周遭友人，得知該新訓單位素有「快樂斗煥坪」的稱號，這讓他更加好奇，「有沒有學長姐可以跟偶分享這地方的八卦啊，真的快樂嗎？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／國防部發言人粉絲專頁）

事實上，剛入伍的新兵們會被分發到各地新訓中心，接受初級的軍事訓練課程，包括體能訓練、軍人禮儀、基本槍法等。其中，台中車籠埔及新竹關東橋，被役男普遍點評為最操的兩個單位，於是也流傳著「血濺車籠埔，淚灑關東橋」的順口溜。

至於，位在苗栗頭份的斗煥坪、台南的官田等，則被公認是天堂，不少待過的弟兄表示，斗煥坪的伙食很好吃，而且距離靶場也超近，「餐廳意外的好吃」、「當年新訓的營區，伙食不錯...雙主菜」、「烤肉看電影」、「雞翅好吃」、「我那年的伙食兵以前做總舖師，不誇張麵包自己揉、料自己弄，雞腿都變換不同口味，我胖了6公斤」。

▲斗煥坪營區外的單戰訓練場。（圖／翻攝Google Map）

然而，也有一些老鳥看法不同，「我當的時候分兩營，一營精實一營比較鬆，我在比較鬆的那營，剛開始還覺得暗爽，之後才發現根本陰謀，下部隊抽籤時外島籤幾乎都在我們這營」、「被騙了，一點都不爽，晚上別人在休息，我們在刺槍」、「外島大本營，當過亞翔班兵，結果還真抽到金門」、「本來以為很爽，結果進去超精實」。

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