越南出差！運將盯一疊現鈔「錢太大~幫你找」　當面清點再歸還...他卻虧慘

▲苦主發文勸世。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友日前被派到越南出差，結果二度「中獎」，當時有位運將佯裝是載他的司機，先是收取機場停車費，又稱錢面額太大，所以將他手中整疊鈔票抽走，說是「我算給你看。」由於對方當面清點，苦主也沒察覺異樣，怎料事後才發現，竟被摸走台幣3000塊錢。

男網友在「爆廢公社公開版」娓娓道來，繼去年9月遭詐騙手法，帶到機場外繞了半個多小時，2020年元旦當天，他又被外派到越南出差了。

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當時踏出胡志明機場的他，按照老闆指示，前往13號柱子等待公司叫的特約車，「剛下飛機忍了好久的菸癮，抽著正爽時，一位越籍人士靠近，拿著手機...螢幕顯示13號柱子，詢問我是不是有叫車。」

▲苦主發文勸世。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

聞言，男網友反問他是否叫阿龍（音譯），而對方點了點頭，並主動幫忙提行李向停車場前進。上車後，運將表示，機場的停車費要由乘客負責出，當下原po不疑有他，立刻抄出了身上的一疊現鈔，包括1張50萬越幣、1張20萬越幣、3張10萬越幣、6張千元台幣及1張500塊錢台幣，並拿了1張10萬面額的給對方。

運將看到紙鈔，直說「太大了，有小錢嗎？」緊接著就伸手往他其他錢摸來，第一時間他緊抓著不鬆手，同時抽出唯一的500元台幣，表示這是身上最小的錢了；然而對方仍不放棄，不斷說要幫他看有沒有零錢，還保證「我不會拿，我算給你看。」

結果男網友真的放手，而運將在他面前數了起來，最後也把這疊錢全數還給他，「我看著他數時沒發現錯誤，所以他還我的時候，並沒有再數過就草草塞入口袋」。

沒多久，運將詢問目的地，結果他掏出飯店名片時，對方猛然驚呼，「不對呀...總機跟我說是到附近的飯店而已呀」，接著報了一個他聽不懂的地址，跟他道歉說載錯人了、請他下車，因為沒載到客人會被公司處罰。

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

男網友聽完笑著下車，覺得無所謂，這時他才打開手機，看到老闆有傳車牌號碼，「在機場內雖然有收到訊息，但根本打不開，原來我真的上錯車了，接著3分鐘左右，我的特約車到了，仔細對了車牌號碼，沒錯就是他。」

上車後，他感覺口袋裡的鈔票卡卡的，可能是對方歸還時有點亂，於是拿出來整理一番，「咦？怎麼少了3千台幣，我翻了翻隨身包包，又摸了摸我的口袋，東找找西找找，我已經肯定了，心情瞬間掉到谷底，沒錯...我被偷了！應該就是他在我面前數錢的時候偷的。」

最後，男網友也哀怨道，「3千說起來不是大錢，但也是我的血汗錢阿，令我最我嘔的是，經過九月那次差點被詐騙的我，這次竟然一點防範之心都沒有。提醒大家...是希望別跟我一樣上當受騙，所以別鞭我好嗎？」

►腦公！你不可以賴帳喔

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