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第一次就上手！700g肥美龍蝦「完美脫殼計」　人妻4步驟拆解...神療癒

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記者周亭瑋／綜合報導

一名人妻為了準備新年大餐，嘗試沒做過的法式龍蝦濃湯，而頭一次拆解龍蝦的她，利用簡單的廚具及步驟，將殼與肉完美分離；最厲害的是，竟保留了整隻龍蝦的形狀，讓大票網友嘆為觀止。

目前定居在巴黎的「波拿旁太太」，經常透過文字或影片，分享一道道出自她巧手的法式料理，這回她選擇高檔又不易處理的食材龍蝦，沒想到意外的好上手。

▲第一次就上手！700g肥美龍蝦「完美脫殼計」　人妻5步驟拆解...神療癒。（圖／「Madame Bon`App 波拿旁太太」授權引用）

請繼續往下閱讀...

▲龍蝦濃湯上桌。（圖／「Madame Bon'App 波拿旁太太」授權引用）

她笑說，這陣子巴黎市集到處可見各種新鮮龍蝦，價格實在，於是她選中一隻重量700g的肥美龍蝦，「龍蝦如此身價不凡，平時自然沒什麼機會烹煮，什麼工具都沒有準備，只用到每個家庭廚房都會有的剪刀、菜刀、珍珠吸管和我的雙手。」

同時，波拿旁太太暖聲提醒，龍蝦殼堅硬帶刺，最好使用手套或抹布，避免割傷雙手，「去殼的步驟其實很容易，只要是喜歡吃螃蟹、蝦子等帶殼海鮮的人，都能輕易上手呢！」另外，記得留下所有的龍蝦殼，這樣就可以做出正統的法式龍蝦濃湯了。

▲第一次就上手！700g肥美龍蝦「完美脫殼計」　人妻5步驟拆解...神療癒。（圖／「Madame Bon`App 波拿旁太太」授權引用）

▲超完整的龍蝦肉。（圖／「Madame Bon'App 波拿旁太太」授權引用）

影片po出後，掀起熱烈回響，網友們不禁讚嘆，「這一定是唸醫學系的」、「這影片好有質感哦～厲害」、「螯的地方我真沒辦法弄得那麼完整」、「可以參加廚神當道了」。

【如何快速幫龍蝦去殼？】

1.將10g鹽巴加進滾水中，接著放入龍蝦，靜置5分鐘後開鍋取出，然後放進冰水冰鎮，能更容易去殼

2.首先，扭下兩隻龍蝦螯，而後扭轉其關節處，將螯分成兩半，前後旋轉折斷小螯夾的殼，並小心拔開，接著剪開大螯夾的殼、將它折斷，並小心取出完整螯足的肉；而下半截的螯足，只要在關節處切上一刀，便能輕易取出螯足肉。

▲第一次就上手！700g肥美龍蝦「完美脫殼計」　人妻5步驟拆解...神療癒。（圖／「Madame Bon`App 波拿旁太太」授權引用）

▲把整塊螯足肉取出，真的很療癒。（圖／「Madame Bon'App 波拿旁太太」授權引用）

3.再來將龍蝦身體左右扭轉，讓尾巴與頭部分開，緊接著從尾巴腹部中心剪開，把殼往外翻，並用大拇指將整塊肉推出，最後慢慢將肉從尾巴拖出來。

▲第一次就上手！700g肥美龍蝦「完美脫殼計」　人妻5步驟拆解...神療癒。（圖／「Madame Bon`App 波拿旁太太」授權引用）

▲處理身體的部分。（圖／「Madame Bon'App 波拿旁太太」授權引用）

4.當然，別忘了蝦頭旁邊的腳，儘管細細一根也有不少肉，所以要用剪刀剪下8隻腳，再剪開關節處，接著用一根珍珠吸管貨擀麵棍把肉壓出來，或者直的剪開，最後逐一取出就搞定了。

►偷偷分享少女的秘密！

▼旁邊的小腳也別浪費。（圖／「Madame Bon'App 波拿旁太太」授權引用）

▲第一次就上手！700g肥美龍蝦「完美脫殼計」　人妻5步驟拆解...神療癒。（圖／「Madame Bon`App 波拿旁太太」授權引用）

▲第一次就上手！700g肥美龍蝦「完美脫殼計」　人妻5步驟拆解...神療癒。（圖／「Madame Bon`App 波拿旁太太」授權引用）

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