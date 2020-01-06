士林夜市買骰子牛！100元「9小塊肉」僅指節大小　3個月前才稽查…無法開罰

▲原PO在士林夜市買骰子牛。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站去年10月才報導《士林夜市「骰子牛2份600元」長髮妹淚忍吞 網一查評價暴怒...丟臉死了》，當時北市府市場處曾會同警方、消保官前往稽查骰子牛攤販，發現8家因價格標示不明，限期21日前改善。結果不到半年，就又有網友在《爆廢公社》貼出照片，花100塊買了9小塊牛肉，讓他和網友再度傻眼。

這位男網友在臉書《爆廢公社》貼出照片，發文內容是「士林佛心骰子牛，100$，一塊都還沒吃」，仔細看看照片，正方形的小紙盒裡只有9塊牛肉，如果空間擠一擠，大概半盒牛肉都不到，更何況牛肉都小小小一塊，看起來跟原PO的大姆指第一節指節差不多。

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▲紙盒裡小小9塊要價100元。（圖／翻攝自爆廢公社）

看到貼文後，網友紛紛留言，「「我昨天逢甲夜市買200的量大概你的5-6倍」、「其實這只有30$，70$是租金」、「凱子牛」、「一開始都很多後來慢慢的越來越少，少到我都覺得牛是不是絕種了」、「夜市骰子牛完全就是暴利產物啊」、「紙盒：50，竹籤一根：25，牛肉：25」、這根本是修下來的邊邊碎碎ㄅ（吧）。」

台北市市場處去年10月才會同警方、消保官前往士林夜市，針對夜市內13家的骰子牛業者進行稽查，發現不同品牌的業者依大小份量，分別標價100、200元或100、200、300元，確實有業者的標價是如同網友指稱的300元，但無法以賣高價開罰。

市場處科長楊忠誠表示，有4家業者因為所用位置為道路公有地，他們便依道路交通管理處罰條例各開罰1200元，未來也會針對違規攤販持續稽查到改善為止，另外有8家涉及價目表位置不明顯、未固定標價等事項，目前已要求該業者限期改善，如若21日複查時又不合格，將依消保法開罰2萬至10萬元。

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