惡意布條毀民主　周柏吟控民進黨雲林縣黨部帶頭散播假訊息

▲雲林縣街頭近日出現上萬「一國兩制」布條，引發藍綠互控大戰。（圖／翻攝自中天新聞，下皆同）

文／張嘉郡競選辦公室提供

雲林縣前新聞處處長周柏吟，近日於政論節目中揭露，雲林各地隨處可見「一國兩制→韓國瑜、張嘉郡」布條，指控布條署名的民進黨雲林縣黨部帶以假訊息抹黑國民黨籍後候選人韓國瑜以及張嘉郡。周柏吟指出，韓國瑜除過往一貫立場反對一國兩制外，亦曾多次於公開場合發表堅決反對一國兩制言論；張嘉郡本人從未發表過相關言論，中國國民黨一貫的兩岸立場也並未同意對岸一國兩制的主張，這樣的布條本質上就是一條惡意抹紅抹黑的文宣，要民進黨雲林縣黨部出面負責，在選前最後幾天，要求司法應積極介入調查。

臺北市議員張茂楠在同臺節目中，當場否認該布條是民進黨所為，張說到「雲林掛那個布條，其實是有人去操作，有人去做但是不代表是民進黨雲林縣黨部」。張茂楠認為，「雲林縣黨部應該去自清」，「人不是我殺的，帳不能算在我頭上」，我們一起去緝凶，一起把掛布條的人找出來。

▼臺北市議員張茂楠在同臺節目中，當場否認該布條是民進黨所為。

但在6日民進黨雲林縣黨部副執行長林鴻文接受媒體訪問時，一改過去數日針對布條議題沒有回應的態度，除承認「布條就是民進黨所為」，並主張該布條符合司法認定「言論自由」範疇，因而對雲林縣前新聞處處長周柏吟提出告訴，指出周割下該布條帶著上節目，並在網路教唆大家割的這個行為，是涉嫌毀損、竊盜、侵占及教唆犯罪，有妨害選舉之嫌。

周柏吟則進一步回應：

一、該布條為1/2日電視臺庶民列車活動於雲林進行時，由地方鄉親帶至節目現場，並現場證明布條上的指控，明顯與事實不符，當日由節目製作單位詢問雲林縣黨部未果，也未獲任何回應。

二、1/4日「大政治大爆掛」節目進行時，製作單位再次致電民進黨雲林縣黨部，也未獲回應。同時響應當天節目中，民進黨籍議員張茂楠先生的說法，本人一同呼籲民進黨自清，號召全民緝凶，與雲林鄉親一起割除違法競選布條。

三、該布條內容明顯違背事實，非屬言論自由保障範疇，且民進黨雲林縣黨部於1/2-1/5間多次迴避質疑，不承認布條為民進黨雲林縣黨部所為。此次看到全民激憤、響應緝凶，才跳出來承認，以便對本人提告。不禁令人懷疑，當初民進黨雲林縣黨部故意掛出這個違背事實的布條，就是為了抹紅抹黑！

四、沒有根據的指控，不會因為署名與否而改變違法行為的本質，言論自由並沒有保障惡意不實的指控，若民進黨執意濫用言論自由，為了達成攻擊競爭對手的目的，擴張解釋言論自由的範圍，這將是民主國家之禍。

周柏吟最後呼籲全體國民，一起站出來反惡質選舉文化，檢舉民進黨違法布條，不要讓惡質選舉歪風，傷害雲林以引為傲的民主成就。