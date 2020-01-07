提升醫療資源！李問與秀傳醫院合作　讓馬祖人赴台看病更便利

▲李問日前和立法委員余宛如、立委陳曼麗等人一起召開記者會。（圖／李問競辦提供）

記者洪珮瑄／綜合報導

連江縣立法委員候選人李問昨（6）日和立法委員余宛如、立委陳曼麗一起召開記者會，並由衛生福利部醫事司石崇良司長、彰濱秀傳醫院徐永南副院長陪同。李問表示，希望推動成立「馬祖前進辦公室」，讓馬祖人能到台灣就醫、轉診，建立制度化的平台，並獲得秀傳醫院與衛福部支持。

李問指出，從9月在馬祖參選以來，有許多民眾向他求助，馬祖的醫療資源需要更多的協助，重大疾病往往需要到台灣看病，「對馬祖人來說，如果對台灣的醫院不夠熟悉、或對掛號機制不夠熟悉，就很容易產生額外的交通、住宿費用，讓病人和家屬產生額外的負擔。」

▲李問努力推動醫療管道，讓馬祖人看病更便利。（圖／李問競辦提供）

因此，李問希望成立辦公室，協助馬祖鄉親的就醫與轉診事宜，成為馬祖鄉親安排赴台就醫與轉診的平台。他強調，希望這個辦公室可以讓馬祖民眾赴台就診程序制度化、公平化，也強化馬祖跟台灣大型醫院之間的聯繫。

李問提到，在討論的過程中，秀傳醫院的徐副院長提供很多協助，他也從醫療專業的觀點，提出這套構想，另外，還有幾位包括林靜儀、余宛如、陳曼麗委員，都有幫很多的忙。

李問表示，自己一直以來都秉持著一個原則，「還沒當選，就開始服務！」他坦言，現在沒有公職，但會以候選人的身分，盡自己的一份心力替服務馬祖，並透過現有的能力來牽線，為馬祖爭取更好的建設發展、為馬祖爭取更好的資源。

▲李問日前參加馬祖青年發展協會，和馬祖大小朋友在市集裡互動。（圖／李問競辦提供）

衛生福利部醫事司石崇良司長表示，現在有醫院願意建立「馬祖前進辦公室」，讓馬祖鄉親的醫療得到妥善的照顧，衛福部樂觀其成，大力支持辦公室的成立。他強調，現在秀傳醫院願意將健康平權拓展至馬祖，部長也相當肯定，希望能盡快建立相關的制度。

此外，石崇良表示，過去3年半，中央政府在外島投注了比過去更多的資源，特別是極重症病患，建立了完善的後送制度，衛福部今年的目標有兩個主軸，一個是醫學中心資源計畫，連結各外島縣市與台灣的大型醫院建立服務；另一個是透過醫學中心的資源，要在連江縣提供24小時的生產服務，讓婦幼科可以做到在地生產。

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