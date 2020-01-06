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「讓你們的愛心被踐踏」老闆自責捐款箱遭竊　2天後賊穿同衣栽了

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記者陳豐德／新北報導

新北市泰山區一家素食店，3日下午4時許店休時遭一名身穿橘色帽T、藍色牛仔褲的竊賊闖入，偷走放在店家內的愛心零錢箱，讓老闆氣憤地將影片翻拍後PO網致歉「讓你們的愛心被踐踏了」，警方獲報後展開調查，就在2天後下午員警見竊嫌穿著一樣的服飾，大搖大擺走過派出所門口，警方當場將其攔下逮捕。

▲▼竊賊趁店休闖入泰山素食店內偷走愛心捐款箱。（圖／翻攝自ㄨㄚ是泰山人）

▲竊賊趁店休闖入泰山素食店內偷走愛心捐款箱。（圖／翻攝自ㄨㄚ是泰山人）

被害店家PO網表示「各位泰山的店家請注意，畫面中穿著橘色上衣此人，1/3下午4點20幾分趁著我店休時間，偷進入我店裡竊走愛心零錢捐款箱，目前已向警方備案，在此提醒大家注意此人，年節將近，慎防宵小，雖然我沒有損失，但真的很火大又難過，對大家的愛心很不忍心，也向各位愛心人士深感抱歉沒注意好」等語。

據查證，被害的素食店位在泰山區明志路上，犯嫌趁店休闖入店內偷走愛心零錢箱，得手約1千8百元。警方獲報後，5日下午2時許犯嫌毫不避諱行經泰山派出所門口，正巧員警返所，一眼就認出身穿橘色帽T的犯嫌，立即上前將其攔下逮捕，後續張姓犯嫌（31歲）依竊盜罪及詐欺通緝犯移送地檢偵辦。

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▼張嫌被逮時穿著同樣的上衣被鷹眼警認出。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼竊賊趁店休闖入泰山素食店內偷走愛心捐款箱。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼竊賊趁店休闖入泰山素食店內偷走愛心捐款箱。（圖／記者陳豐德翻攝）

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