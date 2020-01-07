網傳舊式身分證不得投票　內政部澄清：錯誤消息　

▲縣市合併或升格未換身分證不會影響選舉權，國民身分證未全面換發前，仍屬有效。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者張乃文／台北報導

2020大選倒數4天，有不少民眾已經陸續收到選舉公報，不過，有網傳縣市合併或升格，若未更換身分證，投票當天將不能領選票。內政部澄清，不會因縣市合併或升格未換身分證影響選舉權，國民身分證未全面換發前，仍屬有效。

投開票日在即，凡是「中華民國國民」、「年滿20歲以上者」、「居住達6個月以上可以投總統和副總統票、立委及政黨票（居住達4個月以上可投立委及政黨票）」、「未受監護宣告」等民眾，即可投票。但有網路傳言縣市合併或升格，若未更換身分證，投票當天將不能領選票。內政部表示，「這是錯誤的訊息」，依規定行政區域調整或縣市改制，國民身分證未全面換發前，仍屬有效。也就是說，不會因縣市合併或升格未換身分證，影響選舉權，在投票當日都可領取選票。

另外，有網友發現此次選舉投票通知單於注意事項規定中寫到，持「舊式身分證」不得憑領選舉票。對此，內政部也解釋，這是指民國75年全面換發的第5代（男生土黃色、女生桃紅色背景）或更以前的身分證。

內政部說明，1月11日投票時，只要拿的是民國94年全面換發的第6代現行有效的身分證（淺紫、淺咖啡漸層背景），即便戶籍地是縣市合併前的名稱，也不會影響投票權益。

▲縣市合併不影響投票權。（圖／內政部提供）

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