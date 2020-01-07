狂call拉保險！她屢次拒絕...業務不死心「詛咒肚裡孩」勸買　網怒開噴

▲保險示意圖。（圖／取自pixabay）



記者張嘉晏／綜合報導

「已經跟他說不需要了，他就開始詛咒妳跟妳的小孩。」一名孕婦發文表示，自己近日一直接到保險業務電話騷擾，明明已經嚴正拒絕，對方卻還是不死心預設突發事件要她再考慮，讓她氣炸表示「到底有什麼障礙？」

一名女網友在臉書「爆怨公社」中抱怨保險業務，她表示某間保險公司的業務每天不斷打電話騷擾她，明明已經明確拒絕、表示不需要買，對方卻死纏爛打，還出言詛咒「如果小孩在肚子有問題怎麼辦？如果你生產出意外怎麼辦？不要這麼鐵齒，可以再考慮清楚。」

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「你才有問題，你全家都有問題啦！」原PO表示，這種推銷方式真的很沒水準，一開始業務還是先打給老公，被拒絕後就開始瘋狂打給她，後悔當下沒有錄音客訴。

▲保險業務講到肚裡的孩子，讓原PO很不舒服。（示意圖／取自pxhere）

貼文一出，不少網友們都超有感，紛紛群起抱怨，「嘴巴真的很壞，是有多缺業績啊」、「我剛剛也有接到，我都明說我現在在上班不方便講話了，就是硬不掛，真的很困擾」、「我也接過，敢講到我的寶寶就是不會跟你客氣」、「說話技巧很重要」、「黑名單就好」。

還有網友建議，可以跟業務說自己是四胞胎，原因是雙胞胎就會要求要做一堆檢查了，越多胎的風險越大，對方可能就會鼻子摸摸自己掛電話了。

不過值得一提的是，保險局在去年2月修正「保險業辦理電話行銷業務應注意事項」，裡頭明文規定，若消費者在電話線上表達拒絕接受行銷時，電話行銷人員應立即停止推銷行為。如果行銷人員確實有違法行為，將會依規開罰。

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