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請朋友吃飯「雙方都掏錢包」！服務生關鍵時刻做出決定　妹子：白眼到後腦

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燒烤,烤肉,致癌,炭火,燒肉,吃到飽,高熱量,暴飲暴食,油脂,半生熟,肉（圖／記者周宸亘攝）

▲原PO說，為了答謝朋友送她生日禮物，而決定請吃飯。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友要請男性友人吃飯，結果雙方都要付錢，沒想到一名男服務生的一句話，讓她直呼「女生也是可以自立自強好嗎？女生也可以賺錢好嗎？」

當事人6日在「爆怨公社」臉書社團說，為了答謝朋友送她生日禮物，而決定請吃飯，沒想到在最後付錢的關鍵時刻，「朋友掏出錢包，我也掏出錢包。」她還原和服務生的對話：

請繼續往下閱讀...

服務生：請問是男方付錢嗎？

原PO：不是。

服務生：我收男方的錢，我們男生互相挺。

原PO：拜託…錢我都掏出來了不給收。

▼有網友分析服務生的心態。（示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

▲▼朋友，情人（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

原PO表示，她當下整個白眼翻到後腦勺，心想「是怎樣？女生就比較需要人家照顧嗎？女生也是可以自立自強好嗎？女生也可以賺錢好嗎？」

對此，有人認為，「 挺男方的意思是說他認為男生要追求妳，所以請妳吃飯，才收他錢讓他表現吧。」有人則建議，「請客吃飯這種的！我都習慣直接櫃檯先付錢！算人頭的直接結帳！單點的先預付幾千！讓他措手不及！因為我不喜歡結帳在那邊爭來爭去！不好看...服務生也會翻白眼！」

另一人也說，「既然知道這攤我一定要請朋友吃飯，我的話點完餐直接先買掉⋯或是直接先壓個1萬給櫃檯⋯因為我也是從朋友那學來的，買單都在比速度的，不是因為誰比較有錢，而是我很珍惜彼此有緣坐在一起吃飯的緣分。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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