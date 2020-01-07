　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

台灣超級富豪高達1781人！AIA友邦人壽瞄準高資產族群：今年保險市場可望更勝去年

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲AIA友邦人壽總經理侯文成。（圖／記者楊絡懸攝）

▲AIA友邦人壽總經理侯文成。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

根據瑞普萊坊不動產市場研究機構於2019年發表的「財富報告」指出，台灣淨資產（不含住宅）約10億元的超級富豪，人數高達1781人，預估未來5年將以25%幅度成長。看準高資產族群與家族傳承的需求，AIA友邦人壽總經理侯文成表示，台灣富豪人口將是保險「新藍海」，且看好今年的保險市場將更勝去年，民眾可透過美元利率變動型終身壽險，協助資產傳承配置。

侯文成指出，台灣總保費收入高，保額卻低。根據2018年資料，台灣總保費收入達3.5兆元，但壽險投保率僅69%，每人平均保額僅183萬元，其中，保險商品以利變型商品55%最多，其次是投資型商品33%、傳統壽險僅8%。

「台灣超級富豪人數為全球排名第19名，年增4%，優於全球與亞洲平均成長水準。」侯文成表示，台灣有140幾萬家中小企業，20%人口擁有台灣77%資產；台灣市場資金狀況為36兆元，壽險僅3.5兆元保費，「也就是說，高淨值資產人士（HNW）就成為壽險業的藍海市場。」

侯文成指出，無論是新富或富傳多代，當家族的創富者逐漸步入老年，就必須要關注家族財富的配置與傳承需求，其關鍵就在於家族傳承和保障。他認為，保險商品具有資產隔離和保護、財富傳承、資產配置等作用，因此透過設計良好的壽險商品或規劃完善的保險配置，可讓高資產族群達到管理資產與傳承的目標。

為了因應此趨勢，AIA友邦人壽新推出「友邦人壽守富人生美元利率變動型終身壽險」，該保單內容是6年期繳費，以美元計價，最高投保金額可達1000萬美元，投保年齡最高可達74歲，可根據被保險人年齡對應不同的免體檢額度，最高可至100萬美元，且提供「豁免保險費」功能，目前宣告利率達3.6%，也享有「回饋分享金」，滿足高資產家族多元資產配置與財富管理的需求。

 
ET快訊
壞壞太嗨！　她「洪水噴發」床單全濕...3男友全看傻
海山國中「淑華」清秀照曝！韓國瑜50年前偷看她小腿...變放
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

台灣超級富豪高達1781人！AIA友邦人壽瞄準高資產族群：今年保險市場可望更勝去年

亂報交際費、亂發業務員獎金　金管會重罰台中銀、台中銀保經1080萬

6家壽險公司提前發放近百億滿期金　讓保戶安心過好年

滿足保戶需求！遠雄人壽公布春節服務　提前給付滿期金與生存金

8個藝術團體將於國父紀念館表演！磊山保經匯聚公益讓愛無限傳遞

近6成高齡長者常忘記吃藥　專家祭出照顧三部曲因應

富邦20億滿期金春節前給付　拿到錢掌握「三正確」原則沒煩惱

蔡依林大膽掀裙「想看胯下嗎？」　阿信整場害羞尬笑：我整個ㄎㄧㄤ掉！

血色天空！澳洲野火肆虐4個月　4.8億動物死亡500萬公頃成焦土

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

他欠2億高利貸慘遭毒打「滿臉血」 媽見兒超心疼...結局讓她傻眼爆哭

越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

B2把婚禮當節目做　自曝老婆「懷孕６個月」

B2婚禮超大牌製作人都到了！　黃子佼同一地方辦：我就是來考察的

阿信「臉紅ㄎㄧㄤ掉」　Jolin慶功宴聳肩：我不知道欸

蔡依林踩到舞者的汗滑倒　「秒變一字馬」hold住全場

台灣超級富豪高達1781人！AIA友邦人壽瞄準高資產族群：今年保險市場可望更勝去年

亂報交際費、亂發業務員獎金　金管會重罰台中銀、台中銀保經1080萬

6家壽險公司提前發放近百億滿期金　讓保戶安心過好年

滿足保戶需求！遠雄人壽公布春節服務　提前給付滿期金與生存金

8個藝術團體將於國父紀念館表演！磊山保經匯聚公益讓愛無限傳遞

近6成高齡長者常忘記吃藥　專家祭出照顧三部曲因應

富邦20億滿期金春節前給付　拿到錢掌握「三正確」原則沒煩惱

【反滲透法】蕭徐行／矇上眼睛的鎖國令，就以為看不見中國大陸？

【2020大選】楊志良／與其「乾淨落選」不如「骯髒當選」？

空姐淚訴遭強拉廁所！華航機師「很sexy想咬一口」　大反擊要100萬

台南市懸浮微粒PM10　近6年改善達27.2％紅害日數創下歷年新低

台北正妹酒吧被搭訕！美籍男邀住處喝清酒　她慘遭臉頰固定性侵

陳漢典沙發激情戲「對方很強硬」　提7年前207事件：越休息越累！

遭空姐控性騷…機師提「蘇啟誠案」嘆霸凌可怕又遭她扭曲　怒告求償100萬　

好揪心！獸鋏夾到黑面琵鷺　看到此鳥請通知宜縣府搶救解圍

凱莉詹娜砸11萬為女兒買娃娃車、尿布袋！滿滿FENDI Logo超浮誇

趙麗穎、馮紹峰傳214峇里島婚禮！伴娘爆「有歐陽娜娜」名單瘋傳

超夯椅子挑戰只有女生做得到？　男生練再壯都「不舉」引網熱議

保險熱門新聞

台中銀保經亂發業務員獎金　金管會重罰1080萬

一張表看懂22家壽險申訴率排行

6壽險公司提前發放近百億滿期金

調查：7成4高齡長者有就醫困擾

一張表懂車禍調解官要看的單據

磊山十年　匯聚公益團體讓愛無限傳遞

AIA友邦人壽：今年保險市場可望更勝去年

一張圖表秒懂甲乙丙式車體險

滿足保戶需求！遠雄人壽公布春節服務

年關將近資金緊！富邦20億滿期金提前給付

黑鷹失事傷亡者初估保險理賠數千萬元　8大壽險業者緊急清查

15家產險申訴率　國泰拿最低

車禍和解常無效　產險業會提告

一張表搞懂失能險與長照險！　挑選時必留意2大關鍵

更多熱門

相關新聞

6壽險公司提前發放近百億滿期金

6壽險公司提前發放近百億滿期金

農曆春節將至，迄今有6家保險公司將會提前發放滿期金、生存金及年金，累計金額達96.43億元，讓保戶擁有充足資金，提前做好年度規劃。

她拒買保險　業務不死心「詛咒肚裡孩」勸買

她拒買保險　業務不死心「詛咒肚裡孩」勸買

年關將近資金緊！富邦20億滿期金提前給付

年關將近資金緊！富邦20億滿期金提前給付

關鍵字：

AIA友邦人壽友邦人壽侯文成壽險富豪超級富豪保險保險雲

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 波特王 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

35年來第一次！蔡依林開唱「蘿莉塔台下爆哭」

獨／扣嫂338字開轟莉婭：說謊下地獄拔舌頭

誘81少女拍裸照　台大準研究生判3年

蔡依林開唱　網看「林志穎老婆」傻眼

沈一鳴非作戰身亡恐難入祀忠烈祠

鄉下少女住進豪宅　50天後變化超驚人

獨／謝和弦護愛莉婭　反擊：這輩子最後悔認識Keanna！

特／幸好來得及向蔡依林說對不起

壞壞太嗨！她「洪水噴發」床單全濕…3男友全看傻

追黑鷹空難真相　5生還者關鍵口述曝光

散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票

小四兒子發現她拍成人片！D槽女神白石茉莉奈錯愕認了

Keanna宣戰莉婭揭「小三奪愛SOP」！重傷後斷髮模樣曝

玄彬、孫藝真爆：劇終後宣佈結婚

總統大選現凶兆！3命理師鐵口預言：有意想不到的事發生

更多

最夯影音

更多
蔡依林大膽掀裙「想看胯下嗎？」　阿信整場害羞尬笑：我整個ㄎㄧㄤ掉！

蔡依林大膽掀裙「想看胯下嗎？」　阿信整場害羞尬笑：我整個ㄎㄧㄤ掉！
血色天空！澳洲野火肆虐4個月　4.8億動物死亡500萬公頃成焦土

血色天空！澳洲野火肆虐4個月　4.8億動物死亡500萬公頃成焦土

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

他欠2億高利貸慘遭毒打「滿臉血」 媽見兒超心疼...結局讓她傻眼爆哭

他欠2億高利貸慘遭毒打「滿臉血」 媽見兒超心疼...結局讓她傻眼爆哭

越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面