台灣超級富豪高達1781人！AIA友邦人壽瞄準高資產族群：今年保險市場可望更勝去年

▲AIA友邦人壽總經理侯文成。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

根據瑞普萊坊不動產市場研究機構於2019年發表的「財富報告」指出，台灣淨資產（不含住宅）約10億元的超級富豪，人數高達1781人，預估未來5年將以25%幅度成長。看準高資產族群與家族傳承的需求，AIA友邦人壽總經理侯文成表示，台灣富豪人口將是保險「新藍海」，且看好今年的保險市場將更勝去年，民眾可透過美元利率變動型終身壽險，協助資產傳承配置。

侯文成指出，台灣總保費收入高，保額卻低。根據2018年資料，台灣總保費收入達3.5兆元，但壽險投保率僅69%，每人平均保額僅183萬元，其中，保險商品以利變型商品55%最多，其次是投資型商品33%、傳統壽險僅8%。

「台灣超級富豪人數為全球排名第19名，年增4%，優於全球與亞洲平均成長水準。」侯文成表示，台灣有140幾萬家中小企業，20%人口擁有台灣77%資產；台灣市場資金狀況為36兆元，壽險僅3.5兆元保費，「也就是說，高淨值資產人士（HNW）就成為壽險業的藍海市場。」

侯文成指出，無論是新富或富傳多代，當家族的創富者逐漸步入老年，就必須要關注家族財富的配置與傳承需求，其關鍵就在於家族傳承和保障。他認為，保險商品具有資產隔離和保護、財富傳承、資產配置等作用，因此透過設計良好的壽險商品或規劃完善的保險配置，可讓高資產族群達到管理資產與傳承的目標。

為了因應此趨勢，AIA友邦人壽新推出「友邦人壽守富人生美元利率變動型終身壽險」，該保單內容是6年期繳費，以美元計價，最高投保金額可達1000萬美元，投保年齡最高可達74歲，可根據被保險人年齡對應不同的免體檢額度，最高可至100萬美元，且提供「豁免保險費」功能，目前宣告利率達3.6%，也享有「回饋分享金」，滿足高資產家族多元資產配置與財富管理的需求。