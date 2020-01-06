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腦婊怎麼還不滾！她未罷工慘被80...長榮空姐IG貼文下場曝光

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▲▼長榮罷工南崁現場，罷工第17天。（圖／記者蔡玟君攝）

▲長榮罷工期間，參與罷工的張姓空姐竟因立場不同，在職場上霸凌沒有參與罷工的趙姓空服員。（資料圖，與本案無關／記者蔡玟君攝）

記者徐愷昕／桃園報導

2019年6月底長榮航空罷工期間，參與罷工的張姓空姐因立場不同，竟在職場上對沒有參與罷工的趙姓空服員發出「汪、汪」叫聲，暗示趙女為公司的忠犬，7月時又在IG以「腦婊」及「牠」等第三人稱字眼辱罵。趙女知情後憤怒提告公然侮辱。桃園地院審結，罰張女8千元，得易服勞役8日。可上訴。

據判決，33歲張姓空姐在參與長榮航工罷工行動期間，在職場上對立場不同的趙姓空姐發出「汪、汪」叫聲，暗示趙女是公司的忠犬。趙女不甘受辱在臉書社團揭露此事後，張女竟不善罷甘休，直接在私人IG上轉貼趙女貼文，並以文字註明，「這種腦婊怎麼還不滾膩」、「好多人很期待我80牠誒」、「那四不四不要讓牠失望膩」等侮辱言語，霸凌趙女。趙女知情後憤而向張女提告。

趙女法庭上舉證，「婊」、「牠」等字詞分別指以性交易為業的女子與動物之意，含有侮辱他人之意。法官審理時認為，張女因工作立場不同與趙女產生嫌隙，竟不理性處理，衝動之下以侮辱言語攻擊他人，行為實在不應該，雖雙方至今仍未達成和解，但考量她犯後坦承犯行，審結判罰張女8千元，得易服勞役8日。可上訴。

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