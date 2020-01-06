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「5生肖」尾牙中獎率爆棚！詹惟中掛保證...升官、中獎都有財神眷顧

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（圖／翻攝自詹惟中 官方專屬頻道）

▲詹惟中用撲克牌分析，列出受財神眷顧的「5生肖」。（圖／翻攝自詹惟中官方專屬頻道）

圖文／CTWANT

年末將至，不少企業都會舉辦尾牙抽獎，讓上班族們帶著好心情迎接月底的農曆新年，不過，到底什麼樣的人會受到財神眷顧中獎、發大財呢？對此，命理師詹惟中也用撲克牌分析，列出「5生肖」，表示這些人在本週的中獎機率會大大提升。

屬牛（方塊J）

請繼續往下閱讀...

屬牛的朋友在這段時間的中獎機率會高得超乎想像，買什麼都有獲得獎品的大好機會，甚至跟異性伸手要錢也是心想事成。

屬龍（紅心K）

屬龍的朋友本週感情財佳，心愛的人會給你很多錢財，包括跟他們去買樂透會得到意想不到的禮物，可能是鑽石、寶石，因此要好好把握這段中獎的大好機會。

屬羊（黑桃K）

因為黑桃代表權力、代表職場上、工作上會有中獎的好機會，業績會提升，無人能擋、左右逢源，或許能升官發財。

屬雞（黑桃8）

8代表著一路發，加上抽中黑桃，代表在職場上不斷地努力、人脈好、工作環境佳，在這段時間要好好把握。

屬豬（方磚2）

屬豬的朋友在這段時間要把握小確幸，若能中獎是屬於錢滾錢的機會，有發小財的機會。

至於沒上榜的朋友也不要灰心，詹惟中透露，只要跟這「5生肖」多接近，才能有多一點中獎的好機會。

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