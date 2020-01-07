老鼠叼碎肉躲車裡！掀開引擎蓋見「一坨臭黏沙威瑪」　苦主嘔翻崩潰

▲ 沙威瑪 。（圖／本報資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

「真的鼠來寶......。」一名網友發文抱怨，他的車子被老鼠當作存糧過冬的窩，一打開引擎蓋，發現裡面竟然藏滿了各種碎肉，全部堆積在一起跟沙威瑪還有幾分相似，不過味道卻可怕到讓他崩潰，詢問網友們有沒有好方法可以根除。

「第一次讓我見識到，沙威瑪是很多肉組成的......。」一名網友在臉書「爆怨公社」分享驚悚一幕，他表示因為天氣冷的關係，疑似就有老鼠把碎豬肉、皮和骨頭叼到車子裡享用，引擎和保險桿裡就這樣堆滿了臭掉的控肉、雞腿骨等，就像沙威瑪的肉團一樣，令人反胃。

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▲老鼠存糧好驚悚。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO好不容易請技師清理完，也噴了香茅油防止老鼠靠近，近日卻又發現引擎附近還有塊肥肉，「他X的，今天再撒樟腦丸，再出現我真的沒辦法了。」

原PO說，他也想過採取比較有效的方式，但就怕會帶來更多麻煩，「我有想過黏鼠板，但是他在裡面掙扎，會不會黏的到處都是？放老鼠藥，他會不會嗝屁在裡面？貓就更難了，我們汽車都停外面啊！」同時也詢問網友們是否有相關經驗。

貼文一出，網友們紛紛表示，「會不會越開越香啊」、「可以灑白胡椒，他們不喜歡這類刺激的味道」、「殺蟲劑噴一圈，然後換地方停車」、「冷氣濾網那邊也會躲，我的是被當產房」、「之前咬一塊雞排放到我引擎上面」。

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