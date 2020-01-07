假韓粉教學一夕消失　韓國瑜競辦：刪文行徑可恥！

▲韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

韓國瑜競選辦公室7日召開「次元刀再現！新文化基金會切割工作隊」記者會，由韓辦總發言人王淺秋提出5項打臉證據，抨擊新文化基金會董事長林耀文公然說謊，「嘴上說造假，臉書卻火速刪文」、「文章刪除了，就能把做過的壞事刪掉嗎」，行徑非常可恥。

韓國瑜競選辦公室6日召開「抓到了！民進黨網軍假扮韓粉」記者會，會中揪出駐日代表謝長廷成立的新文化基金會，竟在臉書粉專PO文「假扮韓粉教戰守則」，質疑新文化基金會領取大量政府補助與資源，卻利用單純的學生對在野黨進行政治打擊，行為相當「反民主」。事後新文化基金會火速刪文，還指稱自己是遭抹黑，根本是睜著眼睛說瞎話。

王淺秋批評，新文化基金會這次再度使出「次元刀」，火速切割工作隊，曾為謝長廷辦公室主任的新文化基金會董事長林耀文批評韓辦造假還開記者會，「我在此嚴正譴責他公然說謊！」。

王淺秋並出示新文化基金會粉專刪文的影片，批評「文章刪除了，就能把曾做過的壞事刪掉嗎？」，如果問心無愧，又何必大費周章刪文？

王淺秋拿出5項「打臉證據」，指出在「新文化青年工作隊」的粉專上能看到，從主圖、簡介、官網和聯絡資訊，全都是新文化基金會的資訊；基金會的官方臉書也沒有開放，對外都是以「新文化工作隊」的臉書運作；「新文化工作隊」在臉書上的電話，與新文化基金會的新聞組共用。

至於基金會官方刊物的版權頁面，標註直接請讀者臉書搜尋「新文化學生工作隊」，而非基金會；而在基金會官網，更能發現新文化研習營的主辦單位「一下是基金會、一下是工作隊」，可見兩個名稱根本是互為表裡，關係密不可分。

「民進黨連說謊都不打草稿，一點是非根據都沒有」，王淺秋批評，如果新文化基金會真的問心無愧，又何必在一天之內火速刪文？台灣已經變成一言堂，民進黨這種抓匪諜、抓言論異己的方式，跟他們口中的中國共產黨有什麼兩樣？

▼新文化基金會刪文。（圖／韓國瑜競辦提供）