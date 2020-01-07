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影／108招「奧步」舞台劇開演　韓國瑜心酸：選舉別走邪門歪道

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記者徐政璿／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室6日上午召開「只有你想不到，沒有他們做不到」記者會，公布日前向網友徵選投票前綠營可能出手的108招選舉奧步招式以及防制方法，記者會現場實況演出包含抹黑、抹紅、抹黃的劇情。韓國瑜在會中表示，劇情看起來非常好笑，但他心裡非常「酸」。

韓國瑜表示，這兩天競選辦公室看奧步徵文，眼睛都快看不太清楚，因為有4千多件通通寄過來，劇情看起來非常好笑，但他心裡非常酸。

韓國瑜指出，已經進入2020年，民主已經成熟，還在預防選舉奧步，何嘗不是一個諷刺，大家都知道民進黨一定會出奧步，不知道什麼花樣，自稱是共諜的王立強支持他選高雄市長，結果是詐欺犯，還拍了沙龍照，到了澳洲還不會講英文，對台灣民主非常諷刺！

韓國瑜說，越接近大選，拜託睜大加睜大眼睛，這些惡劣的、抹黑、抹黃、抹紅，亂七八糟的，希望台灣人民做出理智決定，期待所有參與競爭的政治人物走康莊大道，不要走邪門歪道，寧願乾淨輸也不要骯髒贏，公布民進黨這些奧步，要提醒選民提高緊覺，共同維護好不容易建立自由民主。

韓國瑜競選辦公室表示，2020大選到了最後的關鍵時刻，儘管非常不願度人以小人之心，但現實很骨感，這些日子以來相信大家也看到了各式千奇百怪的奧步出現，因此，徵求各位好朋友的奧步防範建議，歡迎各種最稀奇古怪、最不可思議、最防微杜漸的想法提到我們這邊，徹底阻絕競爭對手任何惡意的選舉操作。

▲▼韓國瑜競選辦公室「只有你想不到，沒有他們做不到」記者會。（圖／攝影中心攝）

▲▼韓國瑜「只有你想不到，沒有他們做不到！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼韓國瑜「只有你想不到，沒有他們做不到！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼韓國瑜「只有你想不到，沒有他們做不到！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼韓國瑜「只有你想不到，沒有他們做不到！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲韓國瑜「只有你想不到，沒有他們做不到！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

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