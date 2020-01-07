倒數4天追國瑜／韓國瑜攻基隆、宜蘭拚團結　張善政、李佳芬聯手出擊台中





▲張善政、韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

記者袁茵／綜合報導

距離2020總統大選倒數4天，國民黨總統候選人韓國瑜公布7日行程，只見他上午都待在基隆，陪同立委候選人宋瑋莉進行一系列造勢活動，下午3點再到宜蘭進行聯合造勢大會。至於國民黨副總統候選人張善政，7日會待在台中，晚間還會與韓國瑜夫人李佳芬一同「聯手出擊」。

根據韓國瑜競選辦公室6日公布的7日行程顯示，韓國瑜7日上午11時10分會先陪同宋瑋莉參拜基隆慶安宮，參拜完會接受媒體採訪，接著11時30分趕到基隆奠濟宮參拜，11時50分出席在基隆長庚第二停車場舉辦的韓國瑜、宋瑋莉團結大會。

韓國瑜、宋瑋莉團結大會結束後，韓國瑜會趕往宜蘭參加與國民黨籍宜蘭縣立委候選人呂國華的聯合造勢大會，預計在下午3時40分於宜蘭運動公園舉辦。

而張善政7日則在台中拜票，上午10時40分會與黃馨慧車隊一同出發掃街，下午14時40分進行「與企業有約」活動，緊接著下午5時40分參加立委候選人林佳新的問政說明會，預計晚間6時40分與李佳芬合體。

李佳芬則在7日下午2時抵達谷關大道院拜票，接著陸續是東勢東聖宮、華美黃昏市場、李中競選總部、振坤宮、紫雲巖文化大樓，以及造勢晚會。

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