見我倒有3種人最開心！蔡英文雲林力挺蘇治芬...18分鐘激吼：我不甘願

▲蔡英文出席「榮耀大雲林 眾星護台灣」雲林選前造勢大會。（圖／翻攝自民主進步黨臉書）



記者陳豐德／雲林報導

雲林立委候選人蘇治芬6日晚間在麥寮拱範宮第二停車舉辦造勢晚會，總統蔡英文站台力挺，直指「千萬不能讓國民黨班師回朝！」還說如果她倒下了，有3種人會很高興，分別是中共政府、黑心派系以及像是吳斯懷的保守勢力，這樣過去3年多來改革與進步就會「倒退嚕」回到原點，高喊「我不甘願啦！」讓現場氣氛激昂到最高點。

蔡英文晚間7點準時上台，她一上場就坦言這段時間來雲林超過10次，因為雲林是全國選情最膠著的地方。「立委候選人蘇治芬是我在政治上最敬重的人，2008年國民黨司法追殺羅織罪名將她收押，當時蘇治芬戴著手銬高舉抗議，還用絕食捍衛清白，最後一、二、三審都判她無罪，還蘇治芬清白；她原本說要退休，看到那麼多耽誤雲林的派系又要再回來，蘇治芬才答應再為雲林拚一次。」

蔡英文還指出，去年這個時候，中國拿出一國兩制台灣方案，硬的也來、軟的也來，滲透抹黑無所不用其極，目的就是要影響大選。若讓國民黨班師回朝，有3種人會很高興，一種人是中共政府，捍衛台灣主權的人也被打倒了，民主可以被操弄，假消息、謾罵、威脅、滲透，會選出一個聽令於中國的人。

▼造勢晚會現場民眾高喊「凍蒜」。（圖／翻攝自民主進步黨臉書）



蔡英文說第二種人則是黑心派系，若國民黨回來他們一定非常開心，以往壟斷資源、建設的日子又能夠回來了；而第三種人就是像吳斯懷這種人，以前最保守、最親中、最反動的人會變成政壇主流，若它們回來，過去3年所有改革進步力量都「倒退嚕」，將回到原點，高喊「我們都不甘願對不對」？現場民眾紛紛熱情回應

蔡英文最後跟民眾分析，此次大選的關鍵就是「投票率」，剩下最後5天就是投票日，一定要把票投進去，並呼籲鄉親打電話給外地遊子回來投票，守護台灣的關鍵才會完成！

▼蔡英文指出這次大選的關鍵就是投票率。（圖／翻攝自民主進步黨臉書）

