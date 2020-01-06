LIVE／蔡英文嘉義大造勢2100全程直播　李佳芬也在隔壁街叫陣！

記者陶本和／台北報導

距離2020總統大選投票剩下最後5天，總統蔡英文6日啟動全台大掃街，從家鄉屏東楓港出發，一路向北挺進；隊伍預計晚間抵達嘉義市造勢晚會現場，屆時《ETtoday新聞雲》將全程現場直播。不過有趣的是，國民黨總統候選人韓國瑜的夫人李佳芬也出席嘉義的造勢活動，場地就在隔壁5公里外，兩人有同場較勁的意味。

蔡英文5日恢復競選活動行程，5日行程大爆滿，一天連跑10場活動，大型造勢活動更是征戰台南、桃園、新北新莊，每一場都湧入上萬民眾；根據主辦單位統計，台南場有15萬人、桃園有5萬人，而新北新莊也罕見湧入3萬人，共計超過23萬人串連。

▼蔡英文嘉義造勢。（圖／記者黃國霖攝，下同）



蔡英文夾著這股氣勢，6日與副總統陳建仁、副總統候選人賴清德、民進黨主席卓榮泰，啟動全台4路線掃街。蔡英文從故鄉屏東楓港出發，一路由南往北；至於陳建仁從高雄旗山出發，路線往東部掃街；賴清德則會從新北萬里出發，由北往南；而卓榮泰從台北市北投出發，負責上述三人沒有掃到的路線。

蔡英文的車隊上午從屏東楓港出發，接連跟立委候選人蘇震清、鍾佳濱合體拜票，走遍屏東枋山鄉、東港鎮、屏東市等地。下午則是分別前往高雄、台南等地繼續車隊掃街行程，沿路眾多民眾走上街，奮力揮舞旗幟替蔡英文加油打氣。