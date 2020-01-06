東部訓練基地揭牌　推動運動產業及體育人才培育

▲ 東部訓練基地6日揭牌。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

為創造更多元、優良的運動環境，國家運動訓練中心(國訓中心)6日於國立台東大學附屬體育高級中學體育館前，舉辦「國家訓練運練中心東部訓練基地」揭牌儀式，正式宣告東部訓練基地啟用。台東縣長饒慶鈴特別應邀參與，希望與台東體中及地方體育界共同推動體育產業、地方體育人才的培訓工作，讓運動選手在離開運動場所後有更好的生涯規畫與出路。

台東體中林鴻源校長特別說明成立國家訓練運練中心東部訓練基地的緣由，以及學校為中心辦理各項運動設施的改善情況、未來運作的模式。體育署長高俊雄、國訓中心執行長李文彬都一致肯定饒慶鈴對於體育推動及爭取的努力與用心，希望能與縣府及台東地方體育界共同努力，營造成為各類運動項目移地訓練的基地，包括目前積極爭取奧運門票的台東子弟郭婞淳，甚至於未來也可以吸引國外的球隊或選手到此訓練。

2020年東京奧運游泳培訓隊特別選在揭牌儀式的今日正式進駐東部訓練基地進行移地訓練；李澄峯總教練指出。目前已有王星皓、王冠閎2位選手達到奧運的A標，`希望藉由在東部訓練基地集中訓練，除了強化游泳培訓隊整體的競技能力與技術，也期待所有選手在4月中的「2020年東京奧運游泳測試賽」力拚達標，爭取更多參賽席次。

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