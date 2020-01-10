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【2020 CES】L’ORÉAL Perso在家做專屬口紅、粉底　2021年買得到

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▲L’ORÉAL Perso。（圖／翻攝L’ORÉAL官方網站）

▲L’ORÉAL Perso是結合AI與行動裝置的化妝產品。（圖／翻攝L’ORÉAL官方網站，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

化妝品集團L’ORÉAL近期在2020年美國消費性電子展（CES）中，展示了旗下最新科技產品Perso，它能透過與手機連線操作，每日在家訂做出「專屬今日的口紅、粉底與保養品」，機身約莫才跟保溫杯一樣大，每天你只需要花上3分鐘，就都能擁有不同的口紅顏色，這項創新產品可能即將顛覆市場，重點是2021年就買得到。

▲L’ORÉAL Perso。（圖／翻攝L’ORÉAL官方網站）

Perso首次在CES展中亮相，它就已經是一個完整成熟的產品，使用者只要下載特定APP，透過手機自拍臉上各個角度，它就能幫你分析今天的皮膚狀況，包括毛孔、斑點與細紋，之後再配合周邊的濕度、空氣乾淨度、溫度等，量身定製你「今天」需要抹上臉部的保養品。

▲L’ORÉAL Perso。（圖／翻攝L’ORÉAL官方網站）

另外，透過手機的相機自拍，你也可以選定今天想要擦的口紅顏色，在色盤上點選完你要的口紅顏色之後，透過連線傳送到Perso主機上，主機上方的3個孔洞將會出現膏狀的口紅調色，只要用唇筆將他們混合，就是手機上的選色，且上方還有攜帶型設計，可以直接把「今日口紅選色」帶著走，粉底也是如法炮製。

▲L’ORÉAL Perso。（圖／翻攝L’ORÉAL官方網站）

▲L’ORÉAL Perso。（圖／翻攝L’ORÉAL官方網站）

▲L’ORÉAL Perso。（圖／翻攝L’ORÉAL官方網站）

值得一提的是，許多人會發現皮膚狀況隨時在變化，或許剛度假回來皮膚曬得比較黑，或是今天搭配的服裝不想底色太黃，口紅選色想隨心情與妝容變換更是家常便飯，Perso一次僅控制在單天用量，讓使用者能夠隨時因應每日不同的需求。

▲L’ORÉAL Perso。（圖／翻攝L’ORÉAL官方網站）

▲L’ORÉAL Perso。（圖／翻攝L’ORÉAL官方網站）

目前L’ORÉAL並未宣布Perso上市後的正式售價，但官方影片已經公布將在明年開賣，屆時化妝品的用法跟採買，會邁向一個全新的個人化思維。

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