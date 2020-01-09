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美軍耐用抗摔認證！三星Galaxy XCover Pro將推出　可換電池設計

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▲Galaxy Xcover Pro。（圖／翻攝自WinFuture）

▲Galaxy Xcover Pro。（圖／翻攝自WinFuture）

記者陳心怡／台北報導

市面上堅固耐用的手機寥寥可數，不過根據《9to5google》報導，三星將會在短期內發表最新款Galaxy XCover Pro，這款手機不但具備 IP68 等級防水防塵，且採用了可換電池的設計。

Galaxy XCover Pro是 2017 年推出的 XCover 4 的繼任機，暌違兩年多再改版，新版機身以聚碳酸酯製造，厚度為 10mm，重量超過 200g。配有 6.3 吋的 20：9 鑽孔式全螢幕，搭配三星中階的 Exynos 9611 處理器， 4GB RAM 和 64GB 記憶體，但不確定是否支援 microSD 擴充。

這款手機最大的特色是採用可換電池的設計，4,050mAh 電量空間，且支援15W快充。此外，還具有 IP68 防水防塵，以及美軍的耐用性和抗摔認證。

至於鏡頭部分，螢幕左上角內藏 13MP 自拍鏡頭，機背則有垂直擺放的雙鏡頭相機和 LED 閃光燈，主鏡頭為 25MP，配 8MP 廣角鏡頭。

其他功能還包括藍牙 5.0、NFC 和一鍵以語音傳送簡訊，機側的電源按鈕還整合了指紋辨識。定價方面，三星目前還未公佈，但消息指稱 Galaxy XCover Pro 會在 2 月於歐洲上市，定價會在 500 歐元以下，約新台幣17,000元有找。

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