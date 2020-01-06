張嘉郡姑姑餐廳遭檢舉農地濫墾　張辦：有錯就改、違規就罰

▲蘇治芬痛斥，張縣長家族違規濫墾農地、違法農舍、占用國土以及違法營利餐廳究竟該做如何處置，到底要不要拆，要不要開罰。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林海線立委候選人蘇治芬6日召開記者會，指接獲檢舉張嘉郡及其家族違法在農地上濫墾開餐廳，負責人為縣長張麗善胞妹，張嘉郡也有投資。蘇治芬氣憤表示，張嘉郡知法犯法，等著張家主動拆違建。張嘉郡競辦回應，休閒農莊已經營業超過10年，若是違法，是否蘇前縣長瀆職還是包庇，亦只是借機炒作選舉。

雲林縣議員蔡岳儒表示，張嘉郡候選人家族於虎尾鎮廉使南段特定農業區上開設「米多力休閒農莊」，農地未經任何申請變更與登記，違法濫墾開發並有營業事實，農地上違法建築物超過4棟，占用面積約5000平方公尺，三筆土地縣政府均未有登錄農舍或休閒農場資料的記錄，依據區域計畫法雲林縣府得處6萬到30萬元罰鍰，甚至可處以停水停電強制拆除等措施，不恢復原狀者甚至得處6個月的有期徒刑。

▲雲林縣議員蔡岳儒指出，農地未經任何申請變更與登記，違法濫墾開發並有營業事實，依據區域計畫法雲林縣府得處6萬到30萬元罰鍰，不恢復原狀者甚至得處6個月的有期徒刑。（圖／記者蔡佩旻攝）

蘇治芬痛斥，從張榮味斗六咬狗段農舍、虎尾青埔豪宅、到米多力休閒農莊，張家帶頭違法、撒謊，現場包括邱世文、蔡岳儒、黃淑鈴等議員均質疑，張縣長家族違規濫墾農地、違法農舍、占用國土以及違法營利餐廳究竟該做如何處置？到底要不要拆？要不要開罰？

雲林縣政府表示，此案如有必要，將先請公所依程序查勘，並將查勘資料送縣府，如本案確有違規事實，縣府一定會依法行政。

對於蘇治芬指控，張嘉郡競選總部發出澄清指出，張嘉郡擔任立委期間並無投資米多力休閒農莊，對於之前申報填寫之錯誤，已函文監察院更正，對蘇治芬陣營拿錯誤未更新資料指控，感到相當遺憾；休閒農莊已經營業超過10年，換句話說，該農莊也經歷過蘇治芬擔任縣長時期，若是違法，為何蘇治芬前縣長未處理，是否蘇前縣長瀆職還是包庇，亦只是借機炒作選舉？

張嘉郡競選總部強調，我們尊重法令依法辦理的立場一直未變，若有錯就改、違規就罰，不會因為對象是誰而有改變，也請對手不要遇到選舉就抹黑，雲林鄉親需要的是建設與政績。

▲位於虎尾鎮的米多力餐廳遭指控為農地，未經任何申請變更與登記其負責人為縣長張麗善胞妹。（圖／記者蔡佩旻攝）



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