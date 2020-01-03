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選舉公報預寫「敗選感言」　彭新銘：在敗選認知下參選做到最好

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▲彭新銘現年約30歲是候選人中最年輕，為現任斗南鎮民代表，參選第十屆立法委員於登記當日即發表敗選感言，沒想到在選舉公報上也大方將敗選感言寫上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲彭新銘現年約30歲是候選人中最年輕，為現任斗南鎮民代表，參選第十屆立法委員於登記當日即發表敗選感言，沒想到在選舉公報上也大方將敗選感言寫上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

投票倒數8天，雲林縣第10屆立法委員選舉公報攤開，第二選區無黨立委候選人彭新銘的政見欄上除個人理念及政見外，吸引目光的更是「敗選感言」四字，敗選感言指出，沒有背景也沒有資源，在敗選的認知下參選,但我仍會在過程中做到最好，彭新銘說，拋磚引玉要告訴大家，政治不是一面不可跨越的高牆。

彭新銘現年30歲是候選人中最年輕，為現任斗南鎮民代表，參選第十屆立法委員於登記當日即發表敗選感言，沒想到在選舉公報上也大方將敗選感言寫上，敗選感言指出，這次立委選舉,沒有背景、資源，但這樣的逆境一定能讓我改進不足並累積大量的經驗，我在敗選的認知下參選，但我仍會在過程中做到最好。

更寫道，希望我的作為能引領更多的年輕人參與政治，讓大家知道這不是遙不可及的高牆，讓年輕人也願意站出來為改變社會盡一份心力，這次之後我仍會將我所學運用在下一次的選舉上,努力不懈。個人理念是，以自己為號召進而引領更多年輕人一同來參政，改變政治結構，讓國民幸福,有房有存款,吃的飽,生活富足且安全

彭新銘受訪表示，將敗選感言寫在政見上的動機很單純，我想選上改變台灣，但是我必須告訴大家 我是抱著幾乎必輸的決心來選的，告訴大家 我拋磚引玉要大家知道政治不是一面不可跨越的高牆，雲林需要的也是台灣需要的，人們願意關心居住的這塊土地，要賺錢應該去當商人，選舉不應該大撒幣，無盡的擾民，黨派不應鬥爭，停止抹黑與謾罵，選舉要單純，讓選舉回歸選舉，黨派團結，真正讓民意被重視，政見不再跳票。

▲彭新銘現年約30歲是候選人中最年輕，為現任斗南鎮民代表，參選第十屆立法委員於登記當日即發表敗選感言，沒想到在選舉公報上也大方將敗選感言寫上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲敗選感言指出，沒有背景也沒有資源,在敗選的認知下參選,但我仍會在過程中做到最好，彭新銘說，我的拋磚引玉要告訴大家，政治不是一面不可跨越的高牆。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

談及政見，他提到，在政治上支持第三勢力立法院席次過半，落實民意。 建設上提升工程驗收標準，路要平，橋要穩。 提升空汙排放標準，嚴格取締，不再當人體清淨機。法規上嚴格取締違停，決不再讓「整座城市都是你的停車場」。

另外，彭新銘的個人政見中，調整毒品分級及攜帶標準，毒品零容忍、建立運動員產業鏈、 增加托嬰機構，爭取補助來鼓勵生育、毛小孩實名制，建立動物健保，讓牠成為真正的家人等，從住、食、行、體育等方面出發，根本改善國民生活。

彭新銘強調，我們的選舉方式及政治結構出了問題，以「終結砸錢選舉」、「討厭政黨票」、「廢票有效力」、「投票兌獎、「工作地投票」、「縣市預算共同評比」...等方式來提升投票率，落實民意，縮小縣市差距，台灣團結是眼前最重要的根本。

▲彭新銘現年約30歲是候選人中最年輕，為現任斗南鎮民代表，參選第十屆立法委員於登記當日即發表敗選感言，沒想到在選舉公報上也大方將敗選感言寫上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣第十屆立法委員選舉公報攤開，第二選區無黨立委候選人彭新銘的政見欄上除個人理念及政見外，吸引目光的更是「敗選感言」四字。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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