陳學聖遭誣指「喬國賠」反告王浩宇　檢不起訴：可受公評

▲立委陳學聖反告市議員王浩宇等人違反加重誹謗罪，檢方予以不起訴。（圖／陳學聖競選總部提供）

記者楊熾興／桃園報導

在2018年桃園市長選舉時，國民黨市長候選人陳學聖遭桃園市議員王浩宇在臉書及記者會，指控「弱勢國賠協調，陳學聖竟收20％」，陳學聖第一時間回擊並按鈴控告王浩宇及國賠當事人黃姓婦人，涉嫌違反「選罷法」、加重誹謗罪，桃園地檢署檢察官傳訊相關證人，以王、黃兩人的指控雖有不當，但陳是立委仍屬可受公評之事範圍，難認王、黃兩人行為違法，偵結予以不起訴。

檢方調查，王浩宇於當年8月22日在臉書貼文「立委職權喬國賠，陳學聖竟收兩成？」，並與黃婦一同出面召開記者會指控，2013年其子楊男在省道發生車禍，媽媽向立委陳學聖服務處求助，希望向公路總局爭取國賠，卻被要求談成後要收取20%作為報酬；陳學聖立即反擊「子虛烏有、惡意栽贓」，他根本沒看過黃婦，又何來幫忙談國賠，並按鈴控告王、黃2人觸犯選罷法、加重誹謗罪。

黃婦辯稱，她確實到陳學聖服務處尋求協助，當時由服務處主任接洽後轉介給何姓服務處志工，何女之後就代理她向公路總局請求國賠，雙方並簽立委任書，載明「須依總金額的20%做為報酬」，最後取得30萬2645元的國賠，同時在協調時何女有穿著陳學聖的背心並表明是助理。王浩宇則辯稱，他認為立委助理穿著立委的背心，到相關單位去協調國賠，就是代表著立委。

檢方表示，黃婦確實有委託該案，相關證人證稱陳學聖在過程中並無去電公路總局關切，也未曾指出有服務處人員會前去協調，王、黃兩人的指控應屬子虛、不當，不過，陳是立委又擬參選市長，兩人所述並非完全憑空而出，仍屬可受公評之事、公益性範圍，且陳也有媒體近用的優勢，可立即為自己提出辯駁，難認王、黃兩人的行為觸犯選罷法、加重誹謗罪，偵結予以不起訴。

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