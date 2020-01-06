遠航停飛上個月薪水發不出！　內部信曝光：真的有公司願接手進駐

▲遠航員工先前至交通部、民航局遞交陳情書。（圖／遠航提供）

記者賴文萱／台北報導

遠東航空去年12月12日爆發停飛烏龍，民航局擬對其開罰並廢照，遠航之後提交陳述意見書，但民航局尚在審酌中。遠航董事長張綱維當時曾稱已找到新的投資人，兩周後10億資金就會到位，但遠航發言人盧紀融今（6）日證實，遠航上個月的薪水發不出來。另外，董事長張綱維也於會議中表示，確定有投資團隊願意進行評估投資取得遠航全部或多數股權及經營權，請同仁再給公司ㄧ些時間，堅守崗位，會有好消息的。

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▲▼遠航上個月薪水發不出來，公司發公告給所有員工。（圖／遠航提供）

遠航爆發停飛事件後，董事長張綱維當時出面澄清，遠航沒有停飛，且也找到新的投資人，強調「兩周後10億元資金就會到位」，不過遠航遲遲未公布投資人細節。今天正好就是遠航發出12月薪水的時間，但遠航確定發不出員工薪水，另外，盧紀融指出，上周有再送件給民航局，雖然有找到明確投資人，但現在很多方面還要多點時間充分溝通，資金到位時間從1/3要再延至1/8。

根據遠航發給全體同仁的內部信指出，首先感謝各位同仁自公司於去年12月13日以來，在公司財務困難情況下仍整守崗位，每日準時到班，以利維持公司正常運作。

但因集團及張董個人資産與投資部分受到合庫銀行查封，致公司資金受嚴重影警，原訂今日發放12月之薪資，故不得已須延後給薪，造成員工不便，尚請見諒。

本公司正與國內知名財力雄厚企業主位於香港的境外投資公司磋商投資合約細節，並保障員工工作權及薪資，預計本周內將可完成。

投資人已明確表達投資意願，亦肯定本公司同仁堅守工作崗位為復航持績準備的努力，目前只待雙方議定合约內容據以執行，並承諾將於近期代垫新資，以保障員工應有權益、安定士氣。

公司未來前途仍充滿樂觀，由衷威謝各位的不離不棄，為遠航復航持續做好準備，相信在新的經營團隊進駐下，持續強化飛安、提升服務品質，重拾主管機關及消費者對遠航的信心與信賴，期待與各位共同打拼，讓遠航開春喜迎高飛，業績蒸蒸日上。

▲遠航爆發停飛烏龍，董事長張綱維強調已有投資人，資金將會到位。（圖／記者李毓康攝）

遠航指出的境外投資公司為香港國采物聯有限公司，根據該公司投資意向書指出，若遠航符合條件，願意進行評估投資取得遠航全部獲多數股權及經營權，經營遠航與支應維持費用，解決財務問題。

香港國采物聯有限公司指出，遠航須符合一、不損及速航公司員工、旅客及旅行社權益，且遠航公司的民用航空運輸業許可證未經機關廢止或註銷。二、前項應轉讓之股權，金額及其相關權利義務事項等，將依之後所簽署的正式契约為準。香港國采物聯公司並同意在取得經營權後，遵守主管機關對遠航公相關指示及專業審查程序所需信託專戶要求。

民航局表示，遠航資金到位與否，與其無預警停航違反民航法事實無關，民航局僅會根據事實認定遠航是否違法，並依法裁處。交通部長林佳龍之前則指，遠航尚未解決財務狀況，也無法讓民航局放心，短期內復飛有困難，呼籲遠航應提前就員工權益規劃處理。