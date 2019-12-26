虎航空服員遇嚴重亂流「被拋飛撞天花板」受傷　民航局要調查！

▲台灣虎航航班突遇強烈晴空亂流，空服員被拋飛撞到受傷。（圖／資料照／記者蔡玟君攝）

記者賴文萱／台北報導

台灣虎航昨（25）日IT-237航班，從日本函館機場要飛回台灣，但飛行過程中突遇強烈晴空亂流，導致有空服員因應不及被拋飛受傷。對此，民航局在收到通報後也展開調查，將調出該班機的飛行過程、氣象資料等，並了解當時空服員在遇到亂流時的處置情況，後續進行改善及預防。

台灣虎航IT-237航班原預定25日12:20自函館機場起飛，16:00抵達台灣桃園機場，不過飛行至九州上空時，安全帶燈亮後隨即遭遇強烈晴空亂流，因事發突然，部分旅客及客艙組員因應不及，未能即時就坐繫上安全帶而受傷。有旅客回憶當時的「大怒神」經過，飛機嚴重搖晃、上下震盪，瞬間全員多次屁股飛離椅座、物品散落，甚至還有2位空服員被拋飛、嚴重撞擊，一名疑似骨折、無法行走，另一名背部嚴重挫傷流血。

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▲台灣虎航表示，因突遭遇強烈晴空亂流，部分旅客及客艙組員因應不及導致受傷。（圖／台灣虎航提供）

對此，民航局標準組組長林俊良表示，昨天事發後有收到台灣虎航的通報，表示因遇亂流有空服員受傷送醫檢查，民航局也將進行調查，了解詳細原因，主要會調出飛行過程資料、氣象資料，以及了解飛機上遇到亂流時，空服員的處置情況，調查後將進行改善及預防。另外，因亂流影響，造成飛機有損傷，民航局也會持續關注該班機後續的維護情況。

台灣虎航表示，在當時氣流較穩定後，客艙組員有逐一巡視並確認乘客的情況，一名乘客反應背部不適，客艙組員也即廣播尋求機上醫護背景人員協助處理，並由駕艙組員以電報通知，協助安排落地後就醫事宜。

該航班於17:27正常落地，17:35開艙門後，由台虎同仁登機慰問，並安排輪椅陪同該位反應不適之乘客及兩位客艙組員，於機場壢新醫院就醫檢查，該名旅客於就醫後已自行返家靜養。

台灣虎航已依規定通報相關單位，後續事件調查及相關消息發布，將配合民用航空法及運輸事故調查法等相關規範，統一由權責單位發布。

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