棄12.9萬高薪遠航女副機師落跑　判賠公司191萬餘元

▲遠航MD機隊副機師落跑，判賠遠航191萬餘元。（圖／記者李毓康攝）



記者吳銘峯／台北報導

遠東航空公司日前才爆發董事長張綱維傳出自殺、停業的「一場烏龍」事件，目前仍持續尋求復飛的可能。而遠航MD機隊前女副機師陳緒芬，2010年間與遠航簽約受訓，約定服務到2021年止，但她卻放棄每月12.9萬的高薪落跑。遠航求償，高等法院更一審判決陳緒芬須賠償191萬餘元。可上訴。

遠東航空公司的MD機隊遭質疑機型老舊，張綱維先前還公開表示，雖MD機隊老舊，但除了機殼是舊的，內部零件和設備都是新的，況且遠航維護得很好，已有4、5個國家想要全機採購。但最後仍宣布，所有的MD航機將在2022年年全數退役。沒想到退役時間還沒到，遠航就爆發停飛事件。

而本案判決指出，遠航與陳緒芬於2010年9月1日與簽約，雙方約定陳緒芬參加遠航提供的機師養成訓練，並自正式任用為飛行機師之日起，應為遠航服務至少10年，若有違反，陳緒芬應賠償遠航之損失。而陳緒芬在2011年2月15日就取得民航檢定證，遠航也在依約定在當年11月1日就聘用她為副機師。因此遠航主張，依照約定陳緒芬最少要在遠航工作到2021年，但她卻放棄每月12萬9,112元的高薪，在2014年10月1日離職，故遠航求償訓練費用與生活津貼，總計求償202萬4,221元。

陳緒芬則反駁，簽約時並未取得民航機師證照，因此遠航簽約時主張的權利為「預約」，遠航不得主張最低服務年限的權利。另外遠航前次財務危機時，直到2011年4月18日復航，所以2011年11月1日才聘用她並起算服務年限，陳緒芬認為不公平。

法院審理後，歷審均判決陳緒芬敗訴，一審判她須賠償47萬餘元，二審改判賠191萬0,888元，案經最高法院廢棄發回後，高院更一審仍判決陳緒芬須賠償遠航191萬0,888元。可上訴。