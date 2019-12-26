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說好的10億到不了！遠航改口「1/3資金將到位」　盼民航局給寬限期

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▲▼遠航員工至交通部、民航局遞交陳情書。（圖／遠航提供）

▲遠航員工至交通部、民航局遞交陳情書。（圖／遠航提供）

記者李宜秦／台北報導

遠東航空本月12日爆發停飛烏龍，民航局因此對其開罰並廢照，遠航提交陳述意見書，民航局尚在審酌中。遠航董事長張綱維13日強調，已找到新的投資人，兩周後10億資金就會到位，遠航發言人盧紀融今（26）日表示，與投資人商談細節多，資金將延至明年1月3日才會到位，希望民航局多給一周寬限期，不要廢照。

遠航12日爆發停飛事件後，董事長張綱維13日出面澄清，遠航沒有停飛，且也找到新的投資人，強調「兩周後10億元資金就會到位」，到今天正好是張綱維所謂的兩周時間，但遠航並未公布投資人細節。

請繼續往下閱讀...

▲▼遠東航空,遠航停飛,松機遠航整備區13日仍有員工進出 。（圖／記者李毓康攝）

▲遠航爆發停飛烏龍 。（圖／記者李毓康攝）

遠航發言人盧紀融今表示，由於投資細節需要商討，預計明年1月3日10億元資金才會到位，希望民航局多給一周的寬限期，不要現在就宣判遠航廢照，她表示，年關將至，員工不能沒有工作，直說「很慘啊！」

另外，遠航員工今赴交通部、民航局遞送陳情連署書，盧紀融說，今日有約500名員工上班，500人都有親簽連署，且最近謠言很多，昨天傳出風聲說，民航局今天就會將遠航廢照，導致員工人心惶惶，她表示，現在景氣低迷，假如裁定廢照、無法復飛，員工生計頓失依靠，會非常嚴重。

民航局表示，今日確實已收到遠航員工陳情書，目前仍以最嚴謹的態度，審酌遠航遞交的陳述意見書，決定是否開罰與廢照。

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