▲ 新北招募包租代管房東，交付專業出租保障租金收入三年。（圖／新北市城鄉發展局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市社會住宅包租代管第2期計畫，市府委託「兆基管理顧問新北第一分公司」、「易居管理顧問股份有限公司」及「廿一世紀資產股份有限公司」等3家業者，協助辦理包租代管，提供2200戶專業出租管理的免費服務名額，自2019年9月27日正式開辦，至今已有136位房東、162位房客申請加入本計畫，目前已媒合136戶。

城鄉發展局指出，房東參與包租，可保證租金收入3年、修繕獎勵每年1萬元、居家安全險保障；若參與代租則修繕獎勵每年1萬元、代租媒合房客、租屋管理等優惠措施，專業的管理讓房東收租輕鬆又安心。

城鄉發展局表示，為了讓有意參與包租代管的房東更了解計畫的內容，市府於2019年11月起，陸續於新北市前10大租屋熱區辦理房東招募說明會，至1月初已辦理板橋、新莊、永和、新店、中和、土城、三重、淡水、蘆洲區說明會，計9場次，累計超過300人次參與。

城鄉發展局說，透過實際走入地方，讓廣大的民眾更了解加入社會住宅包租代管計畫的各項優惠措施，現場更有專人提供一對一的專業諮詢，能夠即時為有意加入的民眾提供服務。尚有汐止區1月7日場次房東招募說明會，報名方式可直接電洽：02-2960-3456或本市境內1999轉分機：7240、7293、7292或透過網路報名，網址：https://tinyurl.com/vsp4t3u，現場將備有紀念品，歡迎有興趣參與的房東們踴躍報名參加。

「時間對我們來說完全沒用！」