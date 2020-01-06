　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北大都會公園《詩步領羊》　綿羊可愛療癒增添藝術氣息

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 新北大都會公園《詩步領羊》 綿羊可愛療癒增添藝術氣息。（圖／新北市文化局提供）

▲ 新北大都會公園《詩步領羊》，綿羊可愛療癒增添藝術氣息。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北大都會公園有羊群出沒？新北市政府全力打造優質河濱休憩環境「新北大都會公園」，即日起至2020年4月在幸福水漾園區展出藝術家蔡坤霖的作品《詩步領羊》，且首度開放民眾可以近距離與藝術品拍照、打卡，大獲好評。5日新北市長侯友宜和小朋友們參與造型超卡哇伊的綿羊手作課程。

侯友宜表示，很開心這次《詩步領羊》讓新北市大都會公園增添藝術氣息，成為全齡出遊的好去處，歡迎親子、長者等全家大小共同出遊。《詩步領羊》是藝術家蔡坤霖發想自逗趣的臺語發音「斯不令央」（心情愉悅之意）。

▲ 新北大都會公園《詩步領羊》 綿羊可愛療癒增添藝術氣息。（圖／新北市文化局提供）

▲ 新北大都會公園《詩步領羊》，藝術家蔡坤霖向侯市長與民眾介紹作品創作理念。

侯友宜說，原來藝術家在留學英國期間，首次在鄉間見到大批羊群，心情備感療癒，因而創作出非常童趣造型的綿羊作品。藝術品之前在其他地方展出時，都是圍起來，民眾只能看，不能摸。這次移師到大都會公園亮相，民眾除了拍照打卡，還可以動手觸摸，展現新北市創造多樣化親子藝文空間的用心。

文化局表示，從桃園機場捷運線捷運三重站1號出口走出來，就可以看到辰光橋前有60隻可愛綿羊造型的藝術作品。非常歡迎民眾透過拍照、觸摸來感受藝術創作，但由於藝術品較脆弱，成人請勿攀爬登坐。如果想要坐在小羊身上拍照的話，限重20公斤以下的孩童，也請家長務必一旁看顧並留意安全。

▲ 新北大都會公園《詩步領羊》 綿羊可愛療癒增添藝術氣息。（圖／新北市文化局提供）

▲ 新北大都會公園《詩步領羊》，大小朋友熱情與侯市長合影。

文化局指出，位於三重的新北大都會公園佔地424公頃，市府將原先僅有防洪功能的二重疏洪道，打造成城市公園。為滿足民眾對綠地及多元空間的使用需求，公園除了展出親子、闔家共賞的藝術作品，並打造臺最大的堤坡主題樂園，完工後可提供25座溜滑梯及74項兒童遊具。今年4月部分區域將先行開放使用，暑假可全部完工。

同時，配合2020年2月14日西洋情人節，辰光橋已設置充滿戀愛氛圍光雕，並將設置情人鵲橋主題的裝置藝術，讓情人們將愛情牢牢鎖在鵲橋上，可望成為新北新亮點。由於公園還是屬於行水區，這次《詩步領羊》展覽只到防汛期前，5月將移到土城斬龍山遺址文化公園展出。

藝術家蔡坤霖1976年出生於高雄，為英國曼徹斯特大都會大學創新藝術與設計研究院研究所之博士候選人（MIRIAD），擅長鐵雕、鋼雕與複合媒材。作品《詩步領羊》，展現藝術家熱愛觀察、探索的直覺性，作品不僅豐富多元並帶有溫度，充分體現創作者溫暖的個人特質。

「時間對我們來說完全沒用！」

ET快訊
明道哥哥「最後身影曝光」！案發前3貼載妻兒騎車上山
金球獎／相隔24年！布萊德彼特2度拿獎　「前妻台下眼神」被鏡
黑鷹墜毀傳國防部不滿運安會洩密「未審先判」！主委楊宏智回應了
KID喝喜酒「終於同框高山峰」！小甜甜看傻：到底誰是誰
限時優惠！麥當勞「三大夯品」通通買一送一
瓦昆菲尼克斯《小丑》奪下影帝！第77屆金球獎完整得獎名單
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北招募包租代管房東　交付專業出租保障租金收入三年

新北板橋黃石二手市集5日熄燈　預告黃石市場改建期程啟動

新北大都會公園《詩步領羊》　綿羊可愛療癒增添藝術氣息

新園農友林靖貴不種紅豆改種花生　全部契作收入更多

中風婦想媽媽欲坐輪椅回10公里外娘家　迷途呆坐馬路！警及時解危

桃園失智翁凌晨迷途癱坐路旁　警過濾百筆同音名字送返家

計程車汰舊換新補助再放寬　計程車公司自有車輛車齡12年以上可申請

童小芸掃街拜票發馬英九春聯　民眾熱烈歡迎

「村長」詹江村公開力挺陳根德　籲選民支持做事的人

反滲透法還沒有施行細則　謝龍介爆伯母臉書轉PO圖被約談

蔡依林.五月天的《愛情的模樣》　阿信「你讓我舉雙手投降～」甜蜜牽手

韓國瑜稱黑鷹墜機是「台灣中邪了」 蔡英文正告：離譜的言行請道歉！

「Lollipop棒棒堂」睽違10年合體了！　6人一起喊口號...曝演唱會時機點

五月天唱完11場..瑪莎結束「放風時刻」　怪獸笑：他躲休息室不想回去XDD

激推！台北4家必吃「人氣滷肉飯」　搭配鮮甜蚵仔、油蔥酥...她讚：滿分

挖寶搶便宜！萬件精品包下殺3折　東京二手名牌特賣會推薦必買款

台中浮誇丼飯！韓式炸雞堆超高 半隻烤雞鋪飯上竟然3百元有找

韓國瑜背心經、當菩薩面發誓　「不作威作福，只為民做牛做馬」

真·白馬王子！北韓2020首部紀錄片　金正恩「身騎白馬」瀟灑奔馳白頭山

看女生「漂亮小腿」成績倒退 韓國瑜自曝唸放牛班原因

新北招募包租代管房東　交付專業出租保障租金收入三年

新北板橋黃石二手市集5日熄燈　預告黃石市場改建期程啟動

新北大都會公園《詩步領羊》　綿羊可愛療癒增添藝術氣息

新園農友林靖貴不種紅豆改種花生　全部契作收入更多

中風婦想媽媽欲坐輪椅回10公里外娘家　迷途呆坐馬路！警及時解危

桃園失智翁凌晨迷途癱坐路旁　警過濾百筆同音名字送返家

計程車汰舊換新補助再放寬　計程車公司自有車輛車齡12年以上可申請

童小芸掃街拜票發馬英九春聯　民眾熱烈歡迎

「村長」詹江村公開力挺陳根德　籲選民支持做事的人

反滲透法還沒有施行細則　謝龍介爆伯母臉書轉PO圖被約談

中壢「無線電車機大盜」出沒　網譏「什麼年代還在偷」

蚊子停在汪女兒頭上...爸猶豫5秒一巴掌打下去　悲慘結局上百人笑噴

快訊／世新大學管院電梯維修工人遭夾！卡「1、2樓間」命危...仍在搶救中

圖／韓辦爆謝長廷新文化研習營滲透校園！傳授反串韓粉「教戰守則」6步驟

男河邊釣到梭子魚！魚腹異常隆起...剖開後見「活跳跳」景象驚呆

火鍋湯裡發現「金色菸頭」...他傻眼：還是抽完的　一聽店家回應氣炸

600萬買高雄蛋黃區2房　「還是新的！」2天吸百人搶進

狗狗幼兒園「午休照」萌曝光　集體蓋被被排排睡融化網

明道哥哥「最後身影曝光」！　案發前23小時「3貼載妻兒」騎車上山

雲林海量「一國兩制」布條！藍營控抹紅　綠營：就是我們掛的

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

地方熱門新聞

「村長」詹江村　公開力挺陳根德

謝龍介爆：伯母臉書轉PO圖被約談

日月潭爆異象！民憂地震前兆　農委會回應了

小英台南造勢　競總：10萬人力挺台灣全勝利

小英競總：民眾聚集突破15萬人

白千層林蔭小農市集　倘佯鄉野購物美食之旅

郭國文不畏抹黑主打政績牌

柯：不是煤炭乾不乾淨、而是人

空軍雲林墜機！18人全罹難...現場「詭異巧合」超毛

寒士尾牙桃園場　尚有兩成待認助

童小芸掃街拜票發馬英九春聯

觀音蓮花園內　草菓農場草莓上市

南警挽袖響應副議長捐血活動

南科歡慶17歲喜結連理13對新人

更多熱門

相關新聞

即／蔡英文造勢嗆：國會沒過半等著被吳斯懷決定法案

即／蔡英文造勢嗆：國會沒過半等著被吳斯懷決定法案

2020總統大選倒數6天！競選連任的總統蔡英文5日展開一連串造勢行程，她晚間攜手前行政院長賴清德到新北造勢，號召英粉們到場力挺。稍早前主辦單位宣稱，「現場人數突破3萬人」！

環狀線直通下個「信義計畫區」　通車慶祝行情估看漲

環狀線直通下個「信義計畫區」　通車慶祝行情估看漲

扶輪社五工社長　捐200萬回饋家鄉

扶輪社五工社長　捐200萬回饋家鄉

石門富基漁港活跳跳「萬里蟹」輕鬆購

石門富基漁港活跳跳「萬里蟹」輕鬆購

一日志工西班牙人旅台照護毛寶貝

一日志工西班牙人旅台照護毛寶貝

關鍵字：

新北大都會公園藝術家

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 金球獎 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

新買賓利被撞　醫美CEO車主怒打人GG

蔡英文執政害負債！遊覽車運將吐苦水

蔡依林大膽掀裙「看我胯下」　阿信呆住：我ㄎㄧㄤ了！

男偶像吃飯「經紀人場外緊盯」　大前輩氣炸

快訊／明道親哥陳屍山林　痛發聲明「非常震驚難過」

副連長令「槍交給我」！二兵不從　同梯看不下去海K他

他2年來只射出「透明液體」傻眼！醫：這麻煩了

GOGORO直行撞藍寶堅尼人車倒地

嘉義黑狗重複坐機車！被趕走狂哭

「捕蟹人悲歌」！工作5天賺300萬　缺人原因曝光

明道拖11年閃兵「為了家計」　幫哥哥還債無底洞

明道親哥陳屍山區！陳喬恩發聲：請別打擾他

名嘴傻眼：韓國瑜根本是魔神仔

PO合成圖批蔡「羞辱國軍」　葉毓蘭被灌爆刪圖道歉

連續16天！麥當勞3大夯品通通買一送一

更多

最夯影音

更多
蔡依林.五月天的《愛情的模樣》　阿信「你讓我舉雙手投降～」甜蜜牽手

蔡依林.五月天的《愛情的模樣》　阿信「你讓我舉雙手投降～」甜蜜牽手
韓國瑜稱黑鷹墜機是「台灣中邪了」 蔡英文正告：離譜的言行請道歉！

韓國瑜稱黑鷹墜機是「台灣中邪了」 蔡英文正告：離譜的言行請道歉！

「Lollipop棒棒堂」睽違10年合體了！　6人一起喊口號...曝演唱會時機點

「Lollipop棒棒堂」睽違10年合體了！　6人一起喊口號...曝演唱會時機點

五月天唱完11場..瑪莎結束「放風時刻」　怪獸笑：他躲休息室不想回去XDD

五月天唱完11場..瑪莎結束「放風時刻」　怪獸笑：他躲休息室不想回去XDD

激推！台北4家必吃「人氣滷肉飯」　搭配鮮甜蚵仔、油蔥酥...她讚：滿分

激推！台北4家必吃「人氣滷肉飯」　搭配鮮甜蚵仔、油蔥酥...她讚：滿分

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面