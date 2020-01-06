▲ 新北大都會公園《詩步領羊》，綿羊可愛療癒增添藝術氣息。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北大都會公園有羊群出沒？新北市政府全力打造優質河濱休憩環境「新北大都會公園」，即日起至2020年4月在幸福水漾園區展出藝術家蔡坤霖的作品《詩步領羊》，且首度開放民眾可以近距離與藝術品拍照、打卡，大獲好評。5日新北市長侯友宜和小朋友們參與造型超卡哇伊的綿羊手作課程。

侯友宜表示，很開心這次《詩步領羊》讓新北市大都會公園增添藝術氣息，成為全齡出遊的好去處，歡迎親子、長者等全家大小共同出遊。《詩步領羊》是藝術家蔡坤霖發想自逗趣的臺語發音「斯不令央」（心情愉悅之意）。

▲ 新北大都會公園《詩步領羊》，藝術家蔡坤霖向侯市長與民眾介紹作品創作理念。

侯友宜說，原來藝術家在留學英國期間，首次在鄉間見到大批羊群，心情備感療癒，因而創作出非常童趣造型的綿羊作品。藝術品之前在其他地方展出時，都是圍起來，民眾只能看，不能摸。這次移師到大都會公園亮相，民眾除了拍照打卡，還可以動手觸摸，展現新北市創造多樣化親子藝文空間的用心。

文化局表示，從桃園機場捷運線捷運三重站1號出口走出來，就可以看到辰光橋前有60隻可愛綿羊造型的藝術作品。非常歡迎民眾透過拍照、觸摸來感受藝術創作，但由於藝術品較脆弱，成人請勿攀爬登坐。如果想要坐在小羊身上拍照的話，限重20公斤以下的孩童，也請家長務必一旁看顧並留意安全。

▲ 新北大都會公園《詩步領羊》，大小朋友熱情與侯市長合影。

文化局指出，位於三重的新北大都會公園佔地424公頃，市府將原先僅有防洪功能的二重疏洪道，打造成城市公園。為滿足民眾對綠地及多元空間的使用需求，公園除了展出親子、闔家共賞的藝術作品，並打造臺最大的堤坡主題樂園，完工後可提供25座溜滑梯及74項兒童遊具。今年4月部分區域將先行開放使用，暑假可全部完工。

同時，配合2020年2月14日西洋情人節，辰光橋已設置充滿戀愛氛圍光雕，並將設置情人鵲橋主題的裝置藝術，讓情人們將愛情牢牢鎖在鵲橋上，可望成為新北新亮點。由於公園還是屬於行水區，這次《詩步領羊》展覽只到防汛期前，5月將移到土城斬龍山遺址文化公園展出。

藝術家蔡坤霖1976年出生於高雄，為英國曼徹斯特大都會大學創新藝術與設計研究院研究所之博士候選人（MIRIAD），擅長鐵雕、鋼雕與複合媒材。作品《詩步領羊》，展現藝術家熱愛觀察、探索的直覺性，作品不僅豐富多元並帶有溫度，充分體現創作者溫暖的個人特質。

「時間對我們來說完全沒用！」