　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

國際扶輪社五工社長徐漢源　捐200萬課桌椅、冷氣及救護器材

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 國際扶輪社五工社長徐漢源事業有成 捐200萬回饋家鄉課桌椅、冷氣及救護器材。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 國際扶輪社五工社長徐漢源，捐200萬回饋家鄉課桌椅、冷氣及救護器材。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

國際扶輪3490地區五工扶輪社現任社長徐漢源1969年就讀金山三和國小，長大畢業後，離開家鄉前往新北市打拼，由於從事油煙淨化環保科技事業有成，加上接任扶輪社長後，結合國際扶輪社區服務基金等資源回饋孕育長大的金山鄉里，一口氣捐贈將近兩百萬的消防救護器材，小學課桌椅及教學資訊以及風雨走廊改善工程等設施，期望讓偏遠資源相對匱乏的消防隊和學校可以獲得更好的設備以利教學、救護。

國際扶輪3490地區五工扶輪社社長徐漢源表示，自己1969年就讀金山三和國小，很感謝當時學校的培育，所以他長大離開家鄉後，還一直很掛念家鄉的近況，直到今年接任國際扶輪3490地區五工社長，馬上展開集結國際扶輪全球社區服務基金及社團資源等投入捐贈活動，一口氣捐贈新北消防局市金山分隊一台LUCAS2自動心肺復甦機，及PENTEX電子影像喉頭鏡一組，強化新北市金山區緊急救護能力，讓更多消防弟兄，隨著一趟趟的救護任務，搶救更多病患的生命。

▲ 國際扶輪社五工社長徐漢源事業有成 捐200萬回饋家鄉課桌椅、冷氣及救護器材。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 國際扶輪社五工社長徐漢源事業有成，自己的母校金山三和國小教學課桌椅50套，每班都有冷氣共6台。

另外，自己的母校金山三和國小教學課桌椅50套，每班都有冷氣共6台，資訊教學設備空拍機、會議桌、幼兒桌上鐵琴、積木等設備，金山中角國小教學課桌椅66套，改善學校的風雨走廊等，總金額高達兩百萬，以提供更優質的校園學習空間，以及鄉里救護利器。

國際扶輪3490地區總監張秋海表示，國際扶輪秉持著扶輪連結世界，今年國際扶輪3490地區就前往緬甸甘妮地區捐贈一所新蓋的小學給緬甸小朋友，不只是改善教學環境桌椅設備還提供更好的飲水品質，讓未來的主人翁可以在優良的環境學習長大，因此，我們看到自己的孩子也有需要，我們一定全力以赴，也感謝五工社長徐漢源可以讓大家有機會參與。

▲ 國際扶輪社五工社長徐漢源事業有成 捐200萬回饋家鄉課桌椅、冷氣及救護器材。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ LUCAS2自動心肺復甦機能取代傳統人力按壓，有效減少按壓中斷。

「謝謝您，有您們真好」金山三和國小校長陳紹賓拿著小朋友親手寫的感謝卡回贈給捐贈的五工社長徐漢源感性的說，這次這樣的捐贈，讓原本上課會搖搖擺擺的課桌椅一次可以換新，提高小朋友的上課專注力，還有班班都有冷氣，讓酷熱的夏天可以在舒適的教室內上課，這都可以提高學生的學習力。

新北市消防局第六救災救護大隊組長廖家慶表示，根據衛福部統計顯示，臺灣平均每年約有兩萬人因心因性因素造成心肺功能停止，這些患者每晚1分鐘施行心肺復甦CPR生存率就降低10%，超過10分鐘，存活率就幾乎等於零。人一但呼吸心跳停止，心臟、肺部及重要器官組織缺乏氧氣之供應而漸趨壞死，在倒下的4分鐘內血液與肺部尚有基本含氧量尚可維持供應，因此 在4分鐘內若能在第一時間給予「高品質心肺復甦術」，將可保住腦細胞不受損傷。有效提高患者存活率。

廖家慶說，LUCAS2自動心肺復甦機能取代傳統人力按壓，有效減少按壓中斷；PENTEX電子影像喉頭鏡能提供即時影像，快速建立進階呼吸道裝置，盡早提供患者所需之氧氣，同時也可以減少救護人員與呼吸道分泌物和嘔吐物之接觸。協助後送偏遠地區到院前無生命徵象患者，將患者後送至遠距離醫院，希望能讓更多突然有危急的生命，都更有機會在黃金時間內被救回，提升偏遠地區救護品質。

「時間對我們來說完全沒用！」

▲ 國際扶輪社五工社長徐漢源事業有成 捐200萬回饋家鄉課桌椅、冷氣及救護器材。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 國際扶輪社五工社長徐漢源事業有成 捐200萬回饋家鄉課桌椅、冷氣及救護器材。（圖／記者郭世賢翻攝）

ET快訊
負債千萬傳訊洩尋短意圖！明道哥哥帶走妻兒輕生..3遺體被發現
月給無業胞兄生活費…一家3口陳屍山林！知名男星曾嘆：債像無底
內湖安泰山林3屍！死者是「知名男星的親哥哥」　曾欠鉅額賭債
畫面曝光！內湖1家3口走800m進森林亡...機車放土地公廟
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

海外台僑百人助選團力挺林俊憲　齊聚湯德章紀念公園拉抬綠營氣勢

屏北立委候選人鍾佳濱　展開10多小時馬拉松拜票行程

政府應誠實面對空污　柯文哲：不是煤炭乾不乾淨、而是人乾不乾淨

國際扶輪社五工社長徐漢源　捐200萬課桌椅、冷氣及救護器材

妃妃姐姐親子活力派　為黑鷹罹難事件默哀

農業局培育水保小尖兵　共同守護新北山坡地

台南東區醫師與護理師白衣大軍聚集　力挺王定宇連任

日月潭爆異象！大批魚浮水面、蚯蚓竄出…民憂地震前兆　農委會回應了

謝龍介陪同童小芸掃街大拜票　大讚童是最「骨力」候選人

蘇慧倫當五月天嘉賓想練《舞孃》　撩阿信「我也可以為你變成Jolin」

跟爸跑船被丟包西班牙小島38年！　他當台菜主廚育7子女可望年前返鄉

林志穎重現《不是每個戀曲都有美好回憶》　「45歲童顏」讓Ella驚呼：被定型液噴過

「生二胎必須經過孩子同意嗎？」　媽媽說出老大心聲...超中肯！

蔡依林.鄧紫棋甜唱《說愛你》一起跳舞～　「第一首認識Jolin的歌」脫口：我小時候...

街頭接唱鐵肺歌后鄧紫棋熱門歌　她大讚素人嗓音：每個都超強！

真·白馬王子！北韓2020首部紀錄片　金正恩「身騎白馬」瀟灑奔馳白頭山

蔡英文替沈一鳴等8殉職將士點燈 家屬悲傷痛哭...她不捨獻上擁抱

可愛蔡依林上線！　甜喊台下「腦公」：要來一片吐司嗎？

小資族必學！基酒+易入手副材料　調酒師教你自製高CP「居家調酒」

海外台僑百人助選團力挺林俊憲　齊聚湯德章紀念公園拉抬綠營氣勢

屏北立委候選人鍾佳濱　展開10多小時馬拉松拜票行程

政府應誠實面對空污　柯文哲：不是煤炭乾不乾淨、而是人乾不乾淨

國際扶輪社五工社長徐漢源　捐200萬課桌椅、冷氣及救護器材

妃妃姐姐親子活力派　為黑鷹罹難事件默哀

農業局培育水保小尖兵　共同守護新北山坡地

台南東區醫師與護理師白衣大軍聚集　力挺王定宇連任

日月潭爆異象！大批魚浮水面、蚯蚓竄出…民憂地震前兆　農委會回應了

謝龍介陪同童小芸掃街大拜票　大讚童是最「骨力」候選人

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

地方熱門新聞

日月潭爆異象！民憂地震前兆　農委會回應了

謝龍介陪同童小芸掃街大拜票

白千層林蔭小農市集　倘佯鄉野購物美食之旅

賽車節登場　彰化高鐵站封路

蔡英文台南大型造勢一分局交管

黃啓嘉三總探視曹進平　傳達花蓮鄉親關懷

幸福政見專車啟航　傅崐萁向鄉親報告政見

主人猝死在床　忠犬小黑伴屍堅守

空軍雲林墜機！18人全罹難...現場「詭異巧合」超毛

新聞官陳映竹是美濃客家細妹　鄉親集氣祝福

觀音蓮花園內　草菓農場草莓上市

南關線醫護　力挺王定宇連任

寒士尾牙桃園場　尚有兩成待認助

台東縣國中小校長及主任甄選口試

更多熱門

相關新聞

石門富基漁港活跳跳「萬里蟹」輕鬆購

石門富基漁港活跳跳「萬里蟹」輕鬆購

日前由捕蟹船主推出「萬里蟹年末感蟹福袋」廣受好評，每日200份福袋一開賣隨即搶售一空，沒辦法到場採買的民眾不用擔心，就讓新北市石門區富基漁港活蟹宅配，產地直送的螃蟹達人江家大姊玉琴，直接將活蟹冰鎮宅配，活跳跳地送到每個愛蟹人的家中。

一日志工西班牙人旅台照護毛寶貝

一日志工西班牙人旅台照護毛寶貝

培育水保小尖兵　守護新北山坡地

培育水保小尖兵　守護新北山坡地

金山在地企業回饋鄉里銀髮

金山在地企業回饋鄉里銀髮

板橋435藝文特區藝術聚落甄選開跑

板橋435藝文特區藝術聚落甄選開跑

關鍵字：

新北金山三和國小扶輪社自動心肺復甦機

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

駕駛喊「95加滿」丟下1000突開走　工讀生倒貼700元

蔡依林透視馬甲「胸前只貼膠帶」...捆繩床戰台下全瘋了

自拍路人亂入比YA…仔細看竟是「野生TWICE」

運動完別馬上洗澡！嬤竟右腦中風

嘉義黑狗重複坐機車！被趕走狂哭

MOMO公開戀愛首露面　微笑無發言！

TWICE金唱片表演都在飄移！MOMO摔倒敬業爬起

大溝溪秘境變身「420坪花海勝地」

快訊／蘆洲30人街頭持刀尋仇　警連開2槍請求支援

工程師父早逝！「眷村學霸」單親沈一鳴捨建中從軍

主持高雄跨年被「丟包」　郭靜怒轟主持群「沒人性！」

存46萬送初戀出國卻「撞見她結婚」　神復仇帥炸

賓士哥停紅燈...遭貨車「板金刮刮樂」！網揭亮點

飛官開F-15突昏迷　11秒無人操作

馮提莫到底多高？網一看「路人側拍照」傻眼：這是120吧

更多

最夯影音

更多
蘇慧倫當五月天嘉賓想練《舞孃》　撩阿信「我也可以為你變成Jolin」

蘇慧倫當五月天嘉賓想練《舞孃》　撩阿信「我也可以為你變成Jolin」
跟爸跑船被丟包西班牙小島38年！　他當台菜主廚育7子女可望年前返鄉

跟爸跑船被丟包西班牙小島38年！　他當台菜主廚育7子女可望年前返鄉

林志穎重現《不是每個戀曲都有美好回憶》　「45歲童顏」讓Ella驚呼：被定型液噴過

林志穎重現《不是每個戀曲都有美好回憶》　「45歲童顏」讓Ella驚呼：被定型液噴過

「生二胎必須經過孩子同意嗎？」　媽媽說出老大心聲...超中肯！

「生二胎必須經過孩子同意嗎？」　媽媽說出老大心聲...超中肯！

蔡依林.鄧紫棋甜唱《說愛你》一起跳舞～　「第一首認識Jolin的歌」脫口：我小時候...

蔡依林.鄧紫棋甜唱《說愛你》一起跳舞～　「第一首認識Jolin的歌」脫口：我小時候...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面