國際扶輪社五工社長徐漢源　捐200萬課桌椅、冷氣及救護器材

▲ 國際扶輪社五工社長徐漢源，捐200萬回饋家鄉課桌椅、冷氣及救護器材。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

國際扶輪3490地區五工扶輪社現任社長徐漢源1969年就讀金山三和國小，長大畢業後，離開家鄉前往新北市打拼，由於從事油煙淨化環保科技事業有成，加上接任扶輪社長後，結合國際扶輪社區服務基金等資源回饋孕育長大的金山鄉里，一口氣捐贈將近兩百萬的消防救護器材，小學課桌椅及教學資訊以及風雨走廊改善工程等設施，期望讓偏遠資源相對匱乏的消防隊和學校可以獲得更好的設備以利教學、救護。

國際扶輪3490地區五工扶輪社社長徐漢源表示，自己1969年就讀金山三和國小，很感謝當時學校的培育，所以他長大離開家鄉後，還一直很掛念家鄉的近況，直到今年接任國際扶輪3490地區五工社長，馬上展開集結國際扶輪全球社區服務基金及社團資源等投入捐贈活動，一口氣捐贈新北消防局市金山分隊一台LUCAS2自動心肺復甦機，及PENTEX電子影像喉頭鏡一組，強化新北市金山區緊急救護能力，讓更多消防弟兄，隨著一趟趟的救護任務，搶救更多病患的生命。

▲ 國際扶輪社五工社長徐漢源事業有成，自己的母校金山三和國小教學課桌椅50套，每班都有冷氣共6台。

另外，自己的母校金山三和國小教學課桌椅50套，每班都有冷氣共6台，資訊教學設備空拍機、會議桌、幼兒桌上鐵琴、積木等設備，金山中角國小教學課桌椅66套，改善學校的風雨走廊等，總金額高達兩百萬，以提供更優質的校園學習空間，以及鄉里救護利器。

國際扶輪3490地區總監張秋海表示，國際扶輪秉持著扶輪連結世界，今年國際扶輪3490地區就前往緬甸甘妮地區捐贈一所新蓋的小學給緬甸小朋友，不只是改善教學環境桌椅設備還提供更好的飲水品質，讓未來的主人翁可以在優良的環境學習長大，因此，我們看到自己的孩子也有需要，我們一定全力以赴，也感謝五工社長徐漢源可以讓大家有機會參與。

▲ LUCAS2自動心肺復甦機能取代傳統人力按壓，有效減少按壓中斷。

「謝謝您，有您們真好」金山三和國小校長陳紹賓拿著小朋友親手寫的感謝卡回贈給捐贈的五工社長徐漢源感性的說，這次這樣的捐贈，讓原本上課會搖搖擺擺的課桌椅一次可以換新，提高小朋友的上課專注力，還有班班都有冷氣，讓酷熱的夏天可以在舒適的教室內上課，這都可以提高學生的學習力。

新北市消防局第六救災救護大隊組長廖家慶表示，根據衛福部統計顯示，臺灣平均每年約有兩萬人因心因性因素造成心肺功能停止，這些患者每晚1分鐘施行心肺復甦CPR生存率就降低10%，超過10分鐘，存活率就幾乎等於零。人一但呼吸心跳停止，心臟、肺部及重要器官組織缺乏氧氣之供應而漸趨壞死，在倒下的4分鐘內血液與肺部尚有基本含氧量尚可維持供應，因此 在4分鐘內若能在第一時間給予「高品質心肺復甦術」，將可保住腦細胞不受損傷。有效提高患者存活率。

廖家慶說，LUCAS2自動心肺復甦機能取代傳統人力按壓，有效減少按壓中斷；PENTEX電子影像喉頭鏡能提供即時影像，快速建立進階呼吸道裝置，盡早提供患者所需之氧氣，同時也可以減少救護人員與呼吸道分泌物和嘔吐物之接觸。協助後送偏遠地區到院前無生命徵象患者，將患者後送至遠距離醫院，希望能讓更多突然有危急的生命，都更有機會在黃金時間內被救回，提升偏遠地區救護品質。

「時間對我們來說完全沒用！」