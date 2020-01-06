▲ 新北板橋黃石二手市集5日熄燈，預告黃石市場改建期程啟動。（圖／新北市市場處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府市場處於5日辦理黃石二手市集最終場紀念活動，為黃石二手市集吹響熄燈號，並預告板橋黃石市場改建計畫啟動。現場集結60個攤商及吸引超過2000位老顧客。經濟發展局長何怡明更親臨現場，與攤商一起留下黃石二手市集最美麗的身影，並抽出5位幸運民眾獲得家電用品。

何怡明表示，黃石市場從2019年開始進行改建規劃，位於板橋第二運動場停車場的中繼市場興建工程也將於2020年1月中啟動。配合市場改建作業，黃石二手市集5日活動後開始歇業，為了讓資源再利用的理念和二手平臺延續下去，未來也將評估於淡水中正美食廣場頂樓的小廟埕市集新增二手攤位，歡迎大家一起相約到淡水。

▲ 新北市經發局長何怡明（前右）及市場處長盛筱蓉（前左）親臨板橋黃石二手市集參與最終場紀念活動。

黃石二手市集位於板橋黃石市場2樓，自2013年起至今，已陪伴市民走過6個年頭。5日舉辦再見黃石二手市集的終場活動，共60個攤商參加，吸引超過2000位顧客參與，現場更提供「黃石二手市集－紀念圖稿」，邀請民眾運用想像力，將黃石二手市集用顏色、插圖方式留下美好回憶。

市場處說明，黃石市場是板橋老字號市場，自1970年成立迄今已50年，未來的中繼市場在距離黃石市場只要步行5分鐘的板橋第二體育場停車場，將採分區分類、生熟分離方式規劃，並設置休憩及整理區，提供更舒適的採買環境，希望民眾未來能到中繼市場遊逛，用行動支持傳統市場的蛻變。

「時間對我們來說完全沒用！」

▲ 黃石二手市集活動現場提供紀念圖稿，邀請民眾運用想像力，將黃石二手市集留下美好回憶。

▲ 黃石二手市集吹響熄燈號，吸引眾多民眾前往朝聖。