韓國瑜「台灣中邪」說　張銘祐：背後的概念是針對民進黨

▲張銘祐呼籲選民，不要選一個唱衰國家的候選人。（圖／民進黨提供）

記者康心禹／綜合報導

韓國瑜5日將黑鷹失事評判為「國運不昌隆，台灣中邪」，此言一出引發眾多討論。民進黨新北市第11選區立委候選人張銘祐痛批，「我想這不是失言，這是韓國瑜的心聲。」其實韓國瑜講台灣中邪，背後是有一個概念的，就是蔡英文當上了總統，蔡英文就是台灣中的那個「邪」。

張銘祐表示，「就像蔡英文總統說的，台灣的國運一直都繫於2300萬全體國人的共同努力、團結奮起，事實上我也認為，國運就操之在你我身上，你我上班開店、勞動營生、投筆從戎、選舉投票等等日常，這些努力打拼，造就台灣的地方建設、經濟發展等，成就今年台灣經濟成長列亞洲四小龍之冠，這種國運是你我每一個人打造的，所以說台灣中邪，就是把我們每一個人當成塑膠，無視我們每一個人活生生的在台灣這片土地上努力的痕跡。」

▲張銘祐批評韓國瑜「台灣中邪」的說法。（圖／張銘祐競選團隊提供）

張銘祐還表示，「黑鷹墜落是一個不幸的事件，但是這不能連結到台灣的國運不昌隆，國軍用生命在捍衛我們的國家，竟被國民黨總統候選人形容成中邪的被害者？實在是不能接受，因為韓國瑜這個說法，無視國軍在捍衛國家的工作中犧牲奉獻的偉大，而被當成韓國瑜個人選舉操弄的工具。」

張銘祐還說，「其實韓國瑜『台灣中邪』的說法，就是要營造討厭民進黨的氛圍，你韓國瑜討厭民進黨是一回事，但是你不能把努力成就國家的台灣人給討厭下去啊！你不能把捍衛國家的國軍給討厭下去啊！台灣沒有問題，有問題的是你韓國瑜。」

張銘祐最後呼籲選民，「國運在我們手中，用選票選擇一個好的政治人物，才會讓國運昌隆，而不是選一個只會唱衰國家，把你我當塑膠的候選人。」