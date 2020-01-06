民進黨拚國會要過半　賴清德預言「4縣市」立委全壘打

▲賴清德新北造勢致詞 。（圖／記者李毓康攝）



政治中心／新北報導

選前倒數黃金周，總統蔡英文5日連跑10場造勢活動，晚間與副總統候選人賴清德到新北造勢，呼籲支持者要讓民進黨國會過半，賴清德更預言高雄、台南、雲林、嘉義都會贏，且立委都會全壘打。

賴清德表示，新北市是全國最大縣市如果拿到最高選票，立委都能當選，要讓新北12席立委全壘打，「新北市一定要贏。」

蔡英文致詞時，新北市的12位候選人，有老將，也有新秀，不怕挑戰，不怕艱困，每一個選區，都全力以赴，「因為我們是民進黨，我們對改革有決心，對未來有願景。」

蔡英文強調，國會如果沒有過半，改革只剩一半。國會如果沒有過半，台灣就等著被吳斯懷這些立委，來決定法案，「所以，每多一個人進國會，進步的力量就多一分戰力。」

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