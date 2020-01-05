桃園造勢空拍曝！主辦稱「突破5萬人」...蔡英文激喊：1/11不要鬆懈要投票

記者游宗樺、戴若涵／桃園報導

2020總統大選倒數6天！競選連任的總統蔡英文5日展開一連串造勢行程，晚間她赴桃園造勢，活動從傍晚6時開始，號召英粉們到場力挺，陸陸續續有支持者們湧入。稍早前主辦單位宣稱，「現場人數突破5萬人」！舞台底下的英粉們聞言激動狂吼，「2020台灣加油」。

▲總統蔡英文呼籲選民，不要大意，11日要返鄉投票。（圖／翻攝Facebook／民主進步黨）

▲▼民進黨超級星期天桃園造勢現場英粉不斷湧入。（圖／翻攝Facebook／民主進步黨，下同）

繼台南造勢主辦宣稱15萬人湧入，「2020英德勝利造勢活動」5日晚間緊鑼密鼓地在桃園展開！造勢過程中播放多支小影片，蔡英文競選辦公室發言人廖泰翔還帶領支持者們用手機掃QRcode，獲得特別版圖卡，知名樂團滅火器也上台表演，讓現場氣氛炒到最高點。

晚間7時55分左右，蔡英文在民進黨眾人的簇擁及現場英粉們的歡呼聲中現身，主辦單位再度強調，現場湧入5萬人。蔡英文上台致詞時不忘提醒選民，「不要大意，不要鬆懈，不僅要出來投票，還要一人拉一票，一定要出來投票好不好，台灣的民主自由讓我們來共同守護」。

▲▼民進黨超級星期天桃園造勢。（圖／記者游宗樺攝，下同）

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