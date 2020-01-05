　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

桃園造勢空拍曝！主辦稱「突破5萬人」...蔡英文激喊：1/11不要鬆懈要投票

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者游宗樺、戴若涵／桃園報導

2020總統大選倒數6天！競選連任的總統蔡英文5日展開一連串造勢行程，晚間她赴桃園造勢，活動從傍晚6時開始，號召英粉們到場力挺，陸陸續續有支持者們湧入。稍早前主辦單位宣稱，「現場人數突破5萬人」！舞台底下的英粉們聞言激動狂吼，「2020台灣加油」。

▲▼蔡英文桃園造勢。（圖／翻攝自民主進步黨臉書）

▲總統蔡英文呼籲選民，不要大意，11日要返鄉投票。（圖／翻攝Facebook／民主進步黨）

▲▼民進黨超級星期天桃園造勢。（圖／翻攝Facebook／民主進步黨）

▲▼民進黨超級星期天桃園造勢現場英粉不斷湧入。（圖／翻攝Facebook／民主進步黨，下同）

▲▼民進黨超級星期天桃園造勢。（圖／翻攝Facebook／民主進步黨）

繼台南造勢主辦宣稱15萬人湧入，「2020英德勝利造勢活動」5日晚間緊鑼密鼓地在桃園展開！造勢過程中播放多支小影片，蔡英文競選辦公室發言人廖泰翔還帶領支持者們用手機掃QRcode，獲得特別版圖卡，知名樂團滅火器也上台表演，讓現場氣氛炒到最高點。

晚間7時55分左右，蔡英文在民進黨眾人的簇擁及現場英粉們的歡呼聲中現身，主辦單位再度強調，現場湧入5萬人。蔡英文上台致詞時不忘提醒選民，「不要大意，不要鬆懈，不僅要出來投票，還要一人拉一票，一定要出來投票好不好，台灣的民主自由讓我們來共同守護」。

▲▼民進黨超級星期天桃園造勢。（圖／記者游宗樺）

▲▼民進黨超級星期天桃園造勢。（圖／記者游宗樺攝，下同）

▲▼民進黨超級星期天桃園造勢。（圖／記者游宗樺）

腦公！你不可以賴帳喔

ET快訊
蔡依林辣秀開衩裙「看過我胯下嗎？」　阿信臉紅呆住：我ㄎㄧㄤ了
即／國一嚴重車禍！計程車撞翻「180度四輪朝天」　1人命危
即／蔡依林最終場拋驚喜！宣布「再加2場」　粉嗨：最棒新年禮
桃園造勢空拍曝！主辦稱「破5萬人」　蔡英文激動喊話了
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／蔡英文新北造勢撿到槍！3萬人前猛嗆：國會沒過半等著被吳斯懷決定法案

桃園造勢！蔡英文談黑鷹墜機「先謝在野黨」　再喊話：我是最重視軍人的總統

桃園造勢空拍曝！主辦稱「突破5萬人」...蔡英文激喊：1/11不要鬆懈要投票

韓國瑜質疑「台灣中邪了嗎？」　國防部：對黑鷹殉職將士不敬

小英全國競總煮「麻辣米粉」凝聚熱度！海外青年現身交流　號召年輕人返鄉投票

韓國瑜稱黑鷹墜機「台灣中邪」 林飛帆怒：讓「韓式政治文化浩劫」趕快結束

韓國瑜台南大造勢！不明空拍機遭警「擊落」　一查真相…糗了

造勢談黑鷹墜機「將領一口氣殉職」　韓國瑜：台灣中邪了嗎？

顏擇雅批柯文哲「市政糟糕」：講不出政績就強調自己很會省錢

15萬人台南挺小英！蔡英文：比專業、比成績我們團隊都超越633團隊

跟爸跑船被丟包西班牙小島38年！　他當台菜主廚育7子女可望年前返鄉

蘇慧倫當五月天嘉賓想練《舞孃》　撩阿信「我也可以為你變成Jolin」

林志穎重現《不是每個戀曲都有美好回憶》　「45歲童顏」讓Ella驚呼：被定型液噴過

街頭接唱鐵肺歌后鄧紫棋熱門歌　她大讚素人嗓音：每個都超強！

「生二胎必須經過孩子同意嗎？」　媽媽說出老大心聲...超中肯！

蔡依林.鄧紫棋甜唱《說愛你》一起跳舞～　「第一首認識Jolin的歌」脫口：我小時候...

真·白馬王子！北韓2020首部紀錄片　金正恩「身騎白馬」瀟灑奔馳白頭山

可愛蔡依林上線！　甜喊台下「腦公」：要來一片吐司嗎？

蔡英文替沈一鳴等8殉職將士點燈 家屬悲傷痛哭...她不捨獻上擁抱

小資族必學！基酒+易入手副材料　調酒師教你自製高CP「居家調酒」

快訊／蔡英文新北造勢撿到槍！3萬人前猛嗆：國會沒過半等著被吳斯懷決定法案

桃園造勢！蔡英文談黑鷹墜機「先謝在野黨」　再喊話：我是最重視軍人的總統

桃園造勢空拍曝！主辦稱「突破5萬人」...蔡英文激喊：1/11不要鬆懈要投票

韓國瑜質疑「台灣中邪了嗎？」　國防部：對黑鷹殉職將士不敬

小英全國競總煮「麻辣米粉」凝聚熱度！海外青年現身交流　號召年輕人返鄉投票

韓國瑜稱黑鷹墜機「台灣中邪」 林飛帆怒：讓「韓式政治文化浩劫」趕快結束

韓國瑜台南大造勢！不明空拍機遭警「擊落」　一查真相…糗了

造勢談黑鷹墜機「將領一口氣殉職」　韓國瑜：台灣中邪了嗎？

顏擇雅批柯文哲「市政糟糕」：講不出政績就強調自己很會省錢

15萬人台南挺小英！蔡英文：比專業、比成績我們團隊都超越633團隊

交不到男／女友？萬年單身人常有的3項特質　問題可能出在你身上

反滲透法還沒有施行細則　謝龍介爆伯母臉書轉PO圖被約談

ABL／渴望勝利　楊敬敏全能進攻秀領軍止敗

沈一鳴「努力練粗脖子」　老長官靈堂外哭了：他是優秀的軍官…

永遠把另一半當成愛人，而不是親人！ 10秘訣讓婚姻常保新鮮

快訊／蔡英文新北造勢撿到槍！3萬人前猛嗆：國會沒過半等著被吳斯懷決定法案

SBL／台啤輕取純本土九太　周暐宸繳生涯新高

阿拉斯加捕蟹船下沉5失蹤！工作5天賺300萬　永遠缺人原因曝光！

蔡依林大膽掀裙洩腿根「看我胯下」　阿信臉紅呆住：我ㄎㄧㄤ了！

快訊／國道一號2車「撞翻交疊」1人命危　計程車轉180度躺地慘狀曝

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

政治熱門新聞

工程師父早逝！「眷村學霸」單親沈一鳴捨建中從軍

韓國瑜：每天看女國中生「又白又漂亮小腿」

韓造勢場「擊落」不明空拍機　一查糗了

「我代替沈總長來看大家了」　他曝小英溫暖內幕

總士長韓正宏原頒干城獎章　蔡英文要求破格頒

桃園造勢「5萬」空拍曝！蔡英文：1/11不要鬆懈要投票

高院駁回郭瑤琪涉貪案再審申請

哀悼黑鷹蔡淑惠發言爭議道歉！

民進黨批韓國瑜：失格的總統候選人

他不要我了！沈一鳴妻見蔡英文淚崩

選舉文宣消費「921大」　網怒轟：票太多

稱黑鷹墜機是「台灣中邪了」　蔡英文要韓國瑜道歉

總長兒招魂擲2筊無果　夫人上前喊話秒擲聖筊

韓國瑜、洪秀柱台南造勢現場突破10萬人

更多熱門

相關新聞

郭國文不畏抹黑主打政績牌

郭國文不畏抹黑主打政績牌

為感念保衛台灣執行任務殉難的黑鷹弟兄們，台南第二選區立法委員郭國文今（5）日一早重新展開競選活動前，特別再次替殉難弟兄默哀一分鐘。郭國文哀痛表示，大家都是為這塊土地、人民與國家努力打拼的人，他除了為國家失去棟樑感到最沉重的哀痛，更希望折翼的國軍弟兄們能安息，家屬能保重身體。

蔡英文談喊話：我是最重視軍人的總統

蔡英文談喊話：我是最重視軍人的總統

小英競總：民眾聚集突破15萬人

小英競總：民眾聚集突破15萬人

小英台南造勢　競總：10萬人力挺台灣全勝利

小英台南造勢　競總：10萬人力挺台灣全勝利

韓質疑「中邪」…國防部：不敬！

韓質疑「中邪」…國防部：不敬！

關鍵字：

蔡英文賴清德2020大選桃園造勢

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／明道親哥陳屍山林　痛發聲明「非常震驚難過」

駕駛喊「95加滿」丟下1000突開走　工讀生倒貼700元

蔡依林透視馬甲「胸前只貼膠帶」...捆繩床戰台下全瘋了

自拍路人亂入比YA…仔細看竟是「野生TWICE」

男星胞兄帶走妻兒後輕生　體被發現還有餘溫

嘉義黑狗重複坐機車！被趕走狂哭

運動完別馬上洗澡！嬤竟右腦中風

MOMO公開戀愛首露面　微笑無發言！

TWICE金唱片表演都在飄移！MOMO摔倒敬業爬起

主持高雄跨年被「丟包」　郭靜怒轟主持群「沒人性！」

大溝溪秘境變身「420坪花海勝地」

工程師父早逝！「眷村學霸」單親沈一鳴捨建中從軍

快訊／蘆洲30人街頭持刀尋仇　警連開2槍請求支援

哥一家3口陳屍山林！明道曾嘆：債像無底洞

存46萬送初戀出國卻「撞見她結婚」　神復仇帥炸

更多

最夯影音

更多
跟爸跑船被丟包西班牙小島38年！　他當台菜主廚育7子女可望年前返鄉

跟爸跑船被丟包西班牙小島38年！　他當台菜主廚育7子女可望年前返鄉
蘇慧倫當五月天嘉賓想練《舞孃》　撩阿信「我也可以為你變成Jolin」

蘇慧倫當五月天嘉賓想練《舞孃》　撩阿信「我也可以為你變成Jolin」

林志穎重現《不是每個戀曲都有美好回憶》　「45歲童顏」讓Ella驚呼：被定型液噴過

林志穎重現《不是每個戀曲都有美好回憶》　「45歲童顏」讓Ella驚呼：被定型液噴過

街頭接唱鐵肺歌后鄧紫棋熱門歌　她大讚素人嗓音：每個都超強！

街頭接唱鐵肺歌后鄧紫棋熱門歌　她大讚素人嗓音：每個都超強！

「生二胎必須經過孩子同意嗎？」　媽媽說出老大心聲...超中肯！

「生二胎必須經過孩子同意嗎？」　媽媽說出老大心聲...超中肯！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面