傳醫院瞞報「武漢肺炎」疫情　香港醫管局澄清：無隱暪任何個案





▲醫護人員承受許多壓力。（示意圖／達志影像，非本文當事人）

記者劉亭／綜合報導

湖北武漢爆發不明病毒性肺炎，香港陸續有8起懷疑個案到醫院接受隔離治療。香港網路上更流傳一篇護士貼文，聲稱公立醫院隱瞞到訪過武漢後，出現肺炎病徵的病人數目。香港醫管局4日晚上發文澄清，內容並非事實，並沒有隱瞞個案。

醫管局公文中表示，公立醫院一向有嚴謹機制接收來自傳染病高風險地區出現病徵的病人，近日武漢出現的不明原因肺炎群組個案，醫管局已提醒所有醫護人員遇有懷疑個案時，必須盡快將病人隔離及安排合適的測試，以確定病人是否受感染，並且必須盡快向衞生防護中心呈報有關個案。

▲香港啟動嚴重應變級別。（圖／翻攝醫院管理局臉書）

從去年12月31日起，截至4日中午，醫管局已向衛生防護中心呈報8宗到訪過武漢，而出現發燒、呼吸道感染或肺炎病徵的個案，並沒有隱瞞任何個案。在去年聖誕節假期期間，公立醫院接收出現肺炎症狀的病人中，也沒有發現任何異常。醫管局呼籲，公眾切勿誤信謠言，也不應轉載有關謠言。

武漢爆發不明病毒性肺炎，已增至44例，香港陸續出現8宗從武漢返回後疑似肺炎個案，其中6宗已確診維其他病因，5人已經出院。港府4日公布，「對公共衞生有重要性的新型傳染病準備及應變計劃」，同時啟動「嚴重」應變級別，即時生效。

▲武漢不明原因肺炎爆發華南海鮮市場「休市整治」。（圖／翻攝澎湃新聞）

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