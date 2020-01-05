歡迎駱惠寧主中聯辦　林鄭：促進大陸與香港關係正面發展

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

前山西省委書記駱惠寧接任香港中聯辦主任，香港特首林鄭月娥4日指出，與特區政府歡迎駱惠寧出任新職。她深信駱惠寧會繼續帶領中聯辦，與特區政府共同努力，貫徹落實《基本法》和「一國兩制」，以確保香港繁榮穩定。此外，林鄭月娥也對剛卸任中聯辦主任的王志民表示感謝。

根據香港政府新聞網，林鄭月俄4日發表聲明指出，駱惠寧前年底以山西省委書記身分率團訪港，林鄭月娥與他就晉港合作有很好的交流，並感到他對香港的關心。

她深信駱惠寧會繼續帶領中聯辦，與特區政府共同努力，貫徹落實《基本法》和「一國兩制」，以確保香港繁榮穩定，並推動香港融入國家發展大局，促進大陸與香港關係進一步正面發展。

▲駱惠寧。（圖／翻攝「維基百科」）

林鄭月娥與特區政府感謝王志民過去兩年多對堅守「一國兩制」和支持特區政府依法施政所作的貢獻，特別是在過去七個月，香港經歷前所未有的社會動盪，他一直帶領中聯辦堅定支持特區政府遏止暴力、維護法治的工作，並給予信心和鼓勵。

她表示，自2006年起在政府不同工作崗位與王志民合作推動特區與內地事務，深深感受到他對香港的熱愛，特別是對青年工作的熱忱和支持，她藉此機會向他表示敬意，並致以由衷的感謝。

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