昨午至今新增6宗！武漢返港肺炎個案共14宗...港府：6人情況穩定

▲陳肇始到瑪嘉烈醫院的傳染病中心和急症室，了解相關的感染控制措施（包括負氣壓隔離病房）及應變流程。（圖／翻攝陳肇始臉書）

記者劉亭／綜合報導

湖北武漢近日爆發不明原因病毒性肺炎，香港食物及衞生局局長陳肇始今（5）日表示，目前香港再增加6宗個案，目前總共14宗。她也表示，港府會持續加強防控工作，並和大陸相關部門保持溝通。

陳肇始指出，香港醫管局先前公布共有8宗曾赴武漢後返港不適個案，從昨日中午至今，醫管局再接獲6宗個案，曾在過去14天到武漢，並有發燒等症狀，6人目前情況穩定。

陳肇始透露，衛生防護中心已擴大檢測範圍，香港政府會和大陸相關部門保持溝通。她也說，雖然應變計畫4日才公布，但港府從12月31日武漢爆發不明肺炎後，就已經開始加強措施，並不等於在發出應變計畫之前政府沒有做防範工作。

陳肇始也呼籲，市民多注重個人衛生，去大陸時避免進入濕街市及進食野味。根據「香港電台」消息，新增的6宗個案中，分別送往伊利沙伯醫院與律敦治醫院、將軍澳醫院和瑪嘉烈醫院，病患全部都是成年人。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良4日出席電台節目時表示，按現時公佈的資料顯示，事件涉及新型病毒，若是經野生動物傳人，潛伏期可能只有3至5日，但個案數字在短時間內由27宗上升至44宗，因此有可能「病毒會人傳人」。



▲香港啟動嚴重應變級別。（圖／翻攝醫院管理局臉書）

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