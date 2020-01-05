非常之舉！牛彈琴評駱惠寧入中聯辦：香港的喧鬧該結束了

▲駱惠寧。（圖／翻攝「維基百科」）

記者馬叔安／綜合報導

大陸國務院4日公佈，前山西省委書記駱惠寧接任香港中聯辦主任，大陸具官方背景的公眾號《牛彈琴》5日分析，駱惠寧的年齡、資歷和受任命的時間點都「前所未有」，「不拘一格的用人之策，也應該是看到了駱惠寧豐富的工作經驗」。文章並直言，「香港的喧鬧，也確實該結束了。」

《牛彈琴》5日發表文章指出，駱惠寧日前剛剛就任第十三屆全國人大財政經濟委員會副主任委員，此前曾擔任青海和山西兩省的省委書記。兩省前省委書記赴香港，「顯然，這是在非常時期非常之地的非常之舉。」

文章寫道，第一，香港回歸後，還未曾有過地方省份一把手出任中聯辦主任的，尤其是曾擔任兩省省委書記赴香港就職。第二，駱惠寧出生於1954年，即使按正部級，也到退休之齡，這樣的年齡，仍讓他到香港。

第三，12月28日，駱惠寧剛剛被任命為第十三屆全國人大財政經濟委員會副主任委員，一個星期後，又擔綱重要使命，這樣的時間點，也是前所未有。以上這3點都是「前所未有」

文章分析，不拘一格的用人之策，也應該是看到了駱惠寧豐富的工作經驗，尤其是地方工作經驗，「他兩省一把手的資歷，更顯示出中央對當前香港事務的特別重視。」

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