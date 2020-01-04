超級周末拚了！吳秉叡PO「7交通政績圖」、陳明義爭經費改善「污水下水道工程」

▲吳秉叡與花媽同框拜票！（圖／翻攝吳秉叡臉書）

記者劉維榛／綜合報導

今明（4、5日）是選前超級假日，每位候選人加緊腳步造勢！民進黨立委候選人吳秉叡把政績圖像化，自豪改善新莊7大交通建設、服務；國民黨立委候選人陳明義則喊出，「會爭取中央預算讓地方政府有更多的經費來進行市場污水下水道工程！」

吳秉叡在臉書表示，「新莊是新北雙核心之一，人口僅次板橋為新北第二多，交通上則為大漢溪西岸地區的樞紐，在人多車多因素之下，民眾對於交通建設及公共運輸需求高，為顧及行車順暢與居民安全，是否有足夠的交通規劃並如期的推動建設顯得特別重要。」

他將7大交通建設圖像化，讓選民一目了然，包括「協調加速五股交流道再改善，車輛分流解決塞車問題」、「加速環狀線二期核定，將虛線化為實線」、「爭取增設台65新莊第二匝道，解決在地交通瓶頸」、「爭取新莊運動場、Y18幸福站的停車改善納前瞻，保障居民停車需求」、「串聯大漢溪左岸堤外便道，多一條安全便利回家的路」、「加速萬大線二期，捷運三線串聯發展大新莊」。

▲陳明義合體侯友宜！（圖／翻攝陳明義臉書）

敵軍部分，陳明義表示，投入選戰至今，已站遍新莊大小路口，也因為實地的與鄉親們接觸，更能發現有些問題必需正視及改善。以污水下水道工程來說，他有信心喊話，「目前我們政府所進行的污水下水道接管工程是針對民宅用戶及公有設施來辦理，對於一般市場而言並沒有實際的規劃，所以未來明義如果有機會進入立法院，明義一定會爭取中央預算讓地方政府有更多的經費來進行市場污水下水道工程，讓我們的環境可以好上加好。」

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