倒數7天！黃國書溫情喊話「回家投票」　李中：訂減煤時間表

▲黃國書呼籲年輕人回家投票。（圖／黃國書競總提供）

記者鄧木卿／台中報導

選戰倒數7天，台中市第6選區立委黃國書近期在各路口掛上新看板主打「回家投票」，呼籲年輕人一起回家投票，相挺自己的未來，同選區候選人李中也在路口更換「解決空污、天天天藍」選舉看板，李允諾一旦進入國會，將要求政府明確訂定中火減煤時間表。

▲李中政見主打對抗空污。（圖／李中競總提供）

尋求連任的黃國書表示，這次選舉的關鍵在於投票率，尤其是投票日和農曆新年只相隔不到2個禮拜，他很擔心年輕人放棄投票，所以這次特別以「回家投票」當作主軸，希望大家更加珍惜台灣得來不易的自由與民主，就算再忙也要抽空回家，一起用手中的選票守護台灣，決定自己的未來。

黃的選舉看板上方寫著「你的一票決定台灣的未來」，中間僅有4個大字「回家投票」，配合深色的背景，訴求非常明確，文宣的另一面也以「守護台灣，需要您這一票」為題，內容簡述黃國書從政的初衷、香港抗爭以及中國勢力的滲透，背景是一張黃國書在雨中站路口的背影，影像和文字的風格相當沉穩，沒有花俏的設計。

黃國書表示，這次的看板和文宣捨棄以往傳統的作法，刻意不以自己為主角，只以簡單但醒目的文字呼籲年輕人回家投票，希望大家在看到香港的抗爭，以及中國蠻橫專制的作為後能激起危機意識，並催出以往投票率較低的年輕人選票。

李中近日在重要路口更換「解決空污、天天天藍」選舉看板，引發選民熱議，他說，台中的空氣要更乾淨，需要他前進立法院，要求政府訂定具體「減煤時間表」。

李中表示，廣告看板的策略其實很早就已經擬定，他主張要從源頭解決空污問題，台中人這幾年特別關心空污議題，每年冬季、尤其是12月的時候，中火的空氣污染物會因為天候的關係更加嚴重，因此他透過看板，要向選民清楚表達重視空污問題，要還市民健康呼吸權的訴求。

先前盧秀燕市長為市民健康，廢止中火2號與3號燃煤機組操作許可證的舉措，獲得廣大市民迴響，再加上國民黨總統候選人韓國瑜去年12月29日在台中造勢晚會上，也提出「抗中火反空污」的訴求，和李中看板掛上的時間點不謀而合，因此形成極大的助力，讓更多中間選民出面主動表達認同及支持之意。

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