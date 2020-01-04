　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「林靜儀已公開致歉」　民進黨3聲明：台灣絕不會走回白色恐怖

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼民進黨國際部主任林靜儀召開「粗暴推女警 強行闖公署，陳宜民等國民黨立委脫序作秀 應立即道歉」記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲林靜儀。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨立委林靜儀接受《德國之聲》專訪稱「支持統一恐構成叛國」，《德國之聲》也以此作為標題，引發爭議，她事後為用詞不夠精確道歉，並辭去蔡英文競辦發言人一職。對此，民進黨4日發出3點聲明表示，林靜儀已公開致歉，而台灣絕不會走回白色恐怖。

民進黨首先指出，捍衛民主、堅持言論自由是民進黨堅守的核心價值，民進黨和台灣人民共同走過30多年的民主化運動，推促政治轉型，讓國民黨放棄一黨專政的威權體制，讓台灣走向一個民主自由、免於恐懼的國度；此刻，台灣蛻變為成熟的民主國家，每位公民的自我認同、言論自由、思想自由都受憲法保障，台灣絕不會走回白色恐怖的老路。

接著，民進黨提到，民進黨對於維護國家主權的立場堅定，中國國家主席習近平以「一國兩制」為目標的「九二共識」，沒任何中華民國存續的空間；而民進黨則延續1999年「台灣前途決議文」的精神，去年9月28日於全國黨代表大會通過「社會同行世代共贏決議文」，宣示台灣的前途走向與符合國家現狀的改革，屬於台灣全體住民的自決權，沒任何一個政黨，包括民進黨，有權為台灣人民預作決定。

最後，民進黨強調，捍衛台灣民主自由的體制與生活方式，拒絕沒有中華民國生存空間的「九二共識、一國兩制」是當前台灣2300萬人民最大共識，而民進黨堅決捍衛不同的認同、思想與言論，並堅決反對來自中國的威脅、滲透和對我國民主體制的破壞行為。

另一方面，針對黑鷹失事，民進黨表示，值此國家發生重大變故，痛失國軍領袖的悲慟時刻，應思團結一致對外的重要性，以告世世代代保衛中華民國台灣的國軍英魂，在天之靈。

ET快訊
爸爸葬禮上爭家產！小兒子「在棺木前」拿刀猛砍哥哥的頭
台南造勢喊「10萬人」空拍照曝光！韓國瑜談黑鷹失事…惹哭底下
黑鷹墜毀「機械、氣候因素」8成排除　運安會：剩人為待分析
女子監獄「1年上百人懷孕」！　獄警揭真相
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

屏南立委候選人周佳琪　力推交通建設！啟動屏南發展

「柯文哲務實是對的」　民眾黨：林靜儀辭去發言人只是切割行為

洪秀柱造勢也搞大布條「翻轉台南」　底下附註：布條下有人

鄭文燦弔唁黑鷹殉職將士：相信他們會活在大家心中

洪秀柱轟反滲透法　大陸進香返台會有一票共諜：關公、媽祖、上帝公

超級周末拚了！吳秉叡PO「7交通政績圖」、陳明義爭經費改善「污水下水道工程」

韓國瑜陸空連發「四箭」　這2個關鍵時間點要力催全台庶民狂潮

快訊／黑盒子完成解讀　空軍取回黑鷹4主要資料：仍須進行交叉比對

快訊／蔡英文二訪北賓追思：把雷達站官兵們的想念帶回來

主辦單位喊「現場10萬人」！韓國瑜、洪秀柱台南造勢會場空拍圖曝

蔡依林「想見本人」私心愛《光年之外》　鄧紫棋登台驚呼：妳好小一隻！

蔡依林.鄧紫棋甜唱《說愛你》一起跳舞～　「第一首認識Jolin的歌」脫口：我小時候...

賓士停紅燈...遭貨車「板金刮刮樂」　他爆氣踹車！網歪樓：笑聲超母湯～

參謀總長沈一鳴遺體下山了！　夫人全程陪同...同袍含淚敬禮

被酸民罵「垃圾」、「台灣真的病了」　 鍾明軒火大開嗆：有種放棄國籍

Jasper一舉動護弟弟超暖　網友：以後一定是好哥哥

「1背包+1機車」成最美回憶！80歲高雄阿嬤：人生最瘋狂的18天

7天記錄下博美與小奶貓的奇遇　超療癒互動❤從陌生人→黏踢踢

Jasper見陳小春鬧小脾氣秒撒嬌　頭蹭爸爸手臂：好喜歡你～～

社會觀念讓「媽媽」這2字好沉重 他嘆：誰說小孩就是媽媽的使命

屏南立委候選人周佳琪　力推交通建設！啟動屏南發展

「柯文哲務實是對的」　民眾黨：林靜儀辭去發言人只是切割行為

洪秀柱造勢也搞大布條「翻轉台南」　底下附註：布條下有人

鄭文燦弔唁黑鷹殉職將士：相信他們會活在大家心中

洪秀柱轟反滲透法　大陸進香返台會有一票共諜：關公、媽祖、上帝公

超級周末拚了！吳秉叡PO「7交通政績圖」、陳明義爭經費改善「污水下水道工程」

韓國瑜陸空連發「四箭」　這2個關鍵時間點要力催全台庶民狂潮

快訊／黑盒子完成解讀　空軍取回黑鷹4主要資料：仍須進行交叉比對

快訊／蔡英文二訪北賓追思：把雷達站官兵們的想念帶回來

主辦單位喊「現場10萬人」！韓國瑜、洪秀柱台南造勢會場空拍圖曝

屏南立委候選人周佳琪　力推交通建設！啟動屏南發展

超夢幻「星空光牆」陪伴入眠！台中歌劇院夜宿體驗　首批「房客」5星評價

全國首創女性乳房X光攝影檢查　台東婦女有福了

保費估漲5%！儲蓄險7／1起將「細分年齡層」逐一提高死亡保額

他對新年第1天對女友求婚　「秀出鑽戒照」幾小時…逼未婚妻殺大媽證明愛

謝淑薇過生日迎接開季　布里斯本出發尋求復仇

金唱片／新人獎出爐！與ITZY共同上台　TXT擋道「貼心閃開」

糗炸！2笨賊闖廢棄醫院「腐爛殘肢」旁偷藥　結果被送去消毒

「柯文哲務實是對的」　民眾黨：林靜儀辭去發言人只是切割行為

台東縣國中小校長及主任甄選口試　錄取名單4日晚間公布

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

政治熱門新聞

黑鷹8死招魂！正駕駛爸悲痛：以兒子為榮

總長兒招魂擲2筊無果　夫人上前喊話秒擲聖筊

曹進平病床上哭了　哽咽還原現場

黑鷹8死陰謀論瘋傳　5生者是關鍵

幫總長走完未竟的行程！蔡英文下午視察第一雷達分隊

沈一鳴「大漠計畫」帥照曝　機工長哽咽

總士長韓正宏原頒干城獎章　蔡英文要求破格頒

陳揮文「韓國瑜落選就不來」　鄭弘儀傻眼

黑鷹墜機　宋楚瑜肯定蔡英文危機處理

趙少康曝韓國瑜勝選關鍵：倒數8天有逆轉跡象

黑鷹失事招魂現場　家屬全淚崩

高華柱46年前直升機失事　腿斷忍痛救司令

曹進平比讚被酸爆　網平反：軍方慣性動作

吳斯懷嘆「總長夫人的話」是所有軍眷的心聲

更多熱門

相關新聞

黃智賢痛批林靜儀：這就是背祖！

黃智賢痛批林靜儀：這就是背祖！

民進黨總統候選人蔡英文競選辦公室發言人、立委林靜儀接受《德國之聲》專訪時稱「主張統一恐構成叛國」，引發爭議。對此，資深媒體人黃智賢4日痛批，「這就是背祖！」、「台獨一心想著，拿著中華民國的一切好處，幹掉中華民國，建立台灣國。」

支持統一叛國？宋：小英唸唸憲法

支持統一叛國？宋：小英唸唸憲法

蔡正元：民進黨軍喪期間搞政治鬥爭

蔡正元：民進黨軍喪期間搞政治鬥爭

管碧玲：黨綱很清楚　台灣是現名「中華民國」的主權獨立國家

管碧玲：黨綱很清楚　台灣是現名「中華民國」的主權獨立國家

林鶴明：蔡英文的責任是維護國家主權

林鶴明：蔡英文的責任是維護國家主權

關鍵字：

林靜儀民進黨

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

主持高雄跨年被「丟包」　郭靜怒轟主持群「沒人性！」

自拍路人亂入比YA…仔細看竟是「野生TWICE」

張國煒：為何將領全坐同架直升機

後悔買透天！　宮廟每個月「準時來收保護費」

李興文兒子又出包！1支影片踩雷恐罰500萬

建中、松山雙胞胎交換制服上課　 結果GG

黑鷹8死招魂！正駕駛爸悲痛：以兒子為榮

馮提莫到底多高？網一看「路人側拍照」傻眼：這是120吧

總長兒招魂擲2筊無果　夫人上前喊話秒擲聖筊

騎車見柴站路邊　3分後躺路中央

下面怪怪！她照X光驚見「樂高」塞滿肚怒譙：老不修

日女星大賣場露蜜桃？鬆垮過膝靴「像褲子脫一半」

轉戰富邦　吳俊良聊心路歷程

曹進平病床上哭了　哽咽還原現場

張國煒評黑鷹　國防部回應了

更多

最夯影音

更多
蔡依林「想見本人」私心愛《光年之外》　鄧紫棋登台驚呼：妳好小一隻！

蔡依林「想見本人」私心愛《光年之外》　鄧紫棋登台驚呼：妳好小一隻！
蔡依林.鄧紫棋甜唱《說愛你》一起跳舞～　「第一首認識Jolin的歌」脫口：我小時候...

蔡依林.鄧紫棋甜唱《說愛你》一起跳舞～　「第一首認識Jolin的歌」脫口：我小時候...

賓士停紅燈...遭貨車「板金刮刮樂」　他爆氣踹車！網歪樓：笑聲超母湯～

賓士停紅燈...遭貨車「板金刮刮樂」　他爆氣踹車！網歪樓：笑聲超母湯～

參謀總長沈一鳴遺體下山了！　夫人全程陪同...同袍含淚敬禮

參謀總長沈一鳴遺體下山了！　夫人全程陪同...同袍含淚敬禮

被酸民罵「垃圾」、「台灣真的病了」　 鍾明軒火大開嗆：有種放棄國籍

被酸民罵「垃圾」、「台灣真的病了」　 鍾明軒火大開嗆：有種放棄國籍

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面