「林靜儀已公開致歉」　民進黨3聲明：台灣絕不會走回白色恐怖

▲林靜儀。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨立委林靜儀接受《德國之聲》專訪稱「支持統一恐構成叛國」，《德國之聲》也以此作為標題，引發爭議，她事後為用詞不夠精確道歉，並辭去蔡英文競辦發言人一職。對此，民進黨4日發出3點聲明表示，林靜儀已公開致歉，而台灣絕不會走回白色恐怖。

民進黨首先指出，捍衛民主、堅持言論自由是民進黨堅守的核心價值，民進黨和台灣人民共同走過30多年的民主化運動，推促政治轉型，讓國民黨放棄一黨專政的威權體制，讓台灣走向一個民主自由、免於恐懼的國度；此刻，台灣蛻變為成熟的民主國家，每位公民的自我認同、言論自由、思想自由都受憲法保障，台灣絕不會走回白色恐怖的老路。

接著，民進黨提到，民進黨對於維護國家主權的立場堅定，中國國家主席習近平以「一國兩制」為目標的「九二共識」，沒任何中華民國存續的空間；而民進黨則延續1999年「台灣前途決議文」的精神，去年9月28日於全國黨代表大會通過「社會同行世代共贏決議文」，宣示台灣的前途走向與符合國家現狀的改革，屬於台灣全體住民的自決權，沒任何一個政黨，包括民進黨，有權為台灣人民預作決定。

最後，民進黨強調，捍衛台灣民主自由的體制與生活方式，拒絕沒有中華民國生存空間的「九二共識、一國兩制」是當前台灣2300萬人民最大共識，而民進黨堅決捍衛不同的認同、思想與言論，並堅決反對來自中國的威脅、滲透和對我國民主體制的破壞行為。

另一方面，針對黑鷹失事，民進黨表示，值此國家發生重大變故，痛失國軍領袖的悲慟時刻，應思團結一致對外的重要性，以告世世代代保衛中華民國台灣的國軍英魂，在天之靈。