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一家三口都是賊！前妻策劃…爸爸帶女兒攜「22KG海洛因」入境桃機

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記者沈繼昌、徐愷昕／桃園報導

財政部關務署臺北關11月在桃園機場查獲一級毒品海洛因共計22.34公斤，經查發現竟是1名邱姓男子帶著20歲的女兒一起跨國運毒！目前經警方訊後，已將相關涉案人依違反毒品危害防制條例移送桃園地方檢察署偵辦。

▲▼家族運毒闖關 台北關、航警局共同查獲逾22公斤海洛因。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲台北關在託運行李X光儀執行檢查勤務時發現3紙箱有異，經查發現內藏22.34公斤海洛因。（圖／記者沈繼昌翻攝）

台北關11月6日半夜11時許在旅客託運行李X光儀執行檢查勤務時，發現3紙箱內有異，打開第一眼乍看是滿滿零食，但經查後卻在混充穀物粉內發現毒品，清點完確定28包的食品內共計裝載22.34公斤的海洛因。

據了解，主嫌吳姓女子策劃完整起運毒計畫後，就交由前夫邱姓男子帶著20歲的吳姓女兒（隨母姓）一起執行，原先預計11月7凌晨要交貨，但不料事件11月6日半夜即遭查曝光，吳女則在7日凌晨欲交貨時被埋伏員警逮捕歸案。警方訊後依違反毒品危害防制條例，將3人移送桃園地檢署偵辦。

▲▼家族運毒闖關 台北關、航警局共同查獲逾22公斤海洛因。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲台北關在託運行李X光儀執行檢查勤務時發現3紙箱有異，經查發現內藏22.34公斤海洛因。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據統計，航警局2019年查獲各類毒品案件計96件，其中國境運輸毒品案30件83人，其中第一級毒品：24,148.12公克、第二級毒品：90,213.43公克、第三級毒品：83,478.94公克及第四級毒品：43,883公克，總計重量241,723.49公克，緝獲毒品犯嫌計132人。

警方表示，「毒品查緝」一直是政府目前治安重點工作，不法集團利用機場運輸管道來走私毒品，不僅危害航空保安，更有損國家門面之形象，未來機場等相關單位將陸續加強邊境毒品查緝工作，使不法集團無可趁之機，同時，也呼籲民眾千萬不要受販運毒集團利誘，以免遺憾終生。

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