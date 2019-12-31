帶刀兇徒闖碧華國小！學童見「大批荷槍警」嚇傻　65導師急疏散1764人避險

▲警方荷槍實彈與宋嫌展開對峙。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺、陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市三重碧華國小31日清晨傳出槍響，有毒品前科的宋姓嫌犯（22歲）遇警攔檢拒絕盤查，一路躲進國小地下停車場，與警方展開對峙，過程中還傳出槍響，所幸最終宋嫌中槍順利被制伏。由於當時正值上課時間，不少學生陸續走進校園中，因此校方也召開緊急會議，並將全校1764名學生由65名班導師疏散進活動中心避險，待警方告知狀況解除後，校方巡視校園確認安全無虞，這才讓學生返回教室上課。

警方初步調查，宋嫌疑似因有毒品前科，因此清晨在思源路遇到警方攔檢時，心虛加速逃逸，並一路駕車躲進碧華國小地下停車場。警方追捕過程中，還在B1遭到宋嫌駕車衝撞受傷，因此現場員警掏槍擊發3槍，其中一發子彈射中宋嫌右下背部。宋嫌中槍後負傷逃往B2，最終不敵遭到逮捕送醫。警方搜查，宋嫌並未持槍，但其座車內卻藏有4、5把開山刀，以及一件防彈背心，目前確切案情仍還有待釐清。

▲宋嫌背部中彈後躲往B2，遭到警方制伏。（圖／記者游宗樺攝）

值得關注的是，宋嫌當時慌不擇路，躲進的地下停車場緊鄰碧華國小，且清晨時分正好又是學童的上課時段，不少父母送孩子到校上課，見到大批警力、被要求改道後都嚇了一跳，一頭霧水根本不知道發生什麼事。

學校教務主任盧婌萍受訪時表示，校方在清晨6時30分接獲警方通知，由於當時校門還沒開，因此陸續將到校的學生帶進活動中心避險；經查，今日到校學生共有1764人，分別由65名班導師協助疏散近活動中心內，以免發生危險。後續警方於上午8時30分告知嫌犯已遭逮捕，狀況解除，校方立即進行全校巡查，確認安全無虞後，才讓學生返回教室上課，由於第一堂課是8時40分開始，因此並未影響到學生上課。

▲不少家長、學童一早見到大批警力嚇了一大跳。（圖／記者游宗樺攝）

碧華國小家長會黃會長也指出，自己的孩子今天也到學校上課，當時他接獲通知後立即趕到學校，並與校方聯繫，同時針對這起事件召開緊急會議，決議將師生全部疏散到活動中心，過程中校方也全力配合、協助警方進行盤查，「我們也盡力安撫老師、學生、以及家長情緒。」所幸最後並未危及校園安全，黃會長也大讚，學校這次的緊急危機處理「真的很棒！」

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▼家長會長說明校方緊急處置作為，大讚「學校這方面真的很棒」。（圖／記者游宗樺攝）